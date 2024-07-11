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英相施凱爾首會拜登 承諾每年援烏1253億不中斷

英國首相施凱爾（Keir Starmer）今天在白宮會晤美國總統拜登時，重申英國不會斷了對烏克蘭的軍援，在2030-31年前，英國每年將援烏30億英鎊（約新台幣1253億元）。（路透）

英國首相施凱爾（Keir Starmer）今天在白宮會晤美國總統拜登時，重申英國不會斷了對烏克蘭的軍援，在2030-31年前，英國每年將援烏30億英鎊（約新台幣1253億元）。（路透）

2024/07/11 15:24

〔中央社〕英國首相施凱爾（Keir Starmer）今天在白宮會晤美國總統拜登時，重申英國不會斷了對烏克蘭的軍援，在2030-31年前，英國每年將援烏30億英鎊（約新台幣1253億元）。

法新社報導，81歲的拜登在橢圓形辦公室（Oval Office）熱情接待施凱爾，並在兩人握手時說，「我們是全世界最好的盟友」。

拜登補充表示，英國是「連繫跨大西洋盟友的重要角色」。施凱爾率領的「工黨」（Labour）本月5日在英國大選中取得壓倒性勝利，終止「保守黨」（Conservatives）14年執政。

他在華府出席的北大西洋公約組織（NATO）第75屆峰會時說：「這項特殊關係至關重要，且比過往任何時刻都更為牢固。」

施凱爾在華府承諾英國將延續對烏克蘭的堅定支持，並力挺烏克蘭使用英國提供的飛彈來攻擊俄羅斯境內目標。

施凱爾說，他和烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）在北約峰會場邊的第一次會面「非常愉快」。

施凱爾對記者說 ：「我非常明確地表示，不管英國政壇如何更迭，英國對烏克蘭提供的支持始終不變。」

施凱爾在前往華府的飛機上受訪時表示，英國提供的暴風之影（Storm Shadow）巡弋飛彈是「作為防禦目的」，但如何部署這些武器將取決於烏克蘭。這為烏軍攻擊俄羅斯境內目標開了綠燈。

施凱爾明天向北約成員國領袖發表談話時將表示，英國和烏克蘭會「堅定站在一起」。他也將再次承諾，在2030-31年之前，英國每年將提供烏克蘭30億英鎊軍援。

英國也將於接下來幾週運送一批新的火砲彈藥，還有90枚「硫磺」（Brimstone）飛彈給烏克蘭，為北約向基輔提供的龐大援助計畫做出貢獻。

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