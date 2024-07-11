美國最年輕21歲女鎮長 兼顧學業籲Z世代參與政治

美國喬治亞州阿拉比（Arabi）21歲女鎮長布魯克‧赫克比（Brooke Huckaby，見圖）是該州史上最年輕鎮長，也是全美史上最年輕女鎮長。（圖擷取自赫克比臉書）

2024/07/11 12:26

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國喬治亞州阿拉比（Arabi）21歲女性鎮長布魯克‧赫克比（Brooke Huckaby）2023年11月當選後，除日常鎮務外，也兼顧精進農業專業外，以及喬治亞州農業部的兼職工作，希望以美國史上最年輕女鎮長的身分，破除外界對其年紀歷練的質疑，並以身作則鼓勵「Z世代」參與公共事務。

綜合外媒報導，美國喬治亞州阿拉比共和黨籍21歲鎮長布魯克‧赫克比（Brooke Huckaby），是該州史上最年輕的鎮長，也是美國全國史上最年輕的女鎮長。其父親曾任該鎮12年鎮長，但就在去（2023）年宣布不競選連任後，赫克比隨即瞞著父親準備參選，並於去（2023）年11月成功當選。

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現年21歲的赫克比上任後在父親的顧問下積極改革地方政策，施政著重於改善道路交通，以及包括擴展光纖涵蓋範圍等基礎建設；同時為解決社區衝突，她也開始著手組建阿拉比地方警察部門。

此外，赫克比也兼顧其於亞伯拉罕‧鮑德溫農業學院（Abraham Baldwin Agricultural College）的學業，以及她在喬治亞州政府農業部門的兼職工作。面對外界質疑其年紀歷練不足、外務繁多，赫克比則反問，「如果不親身下去做，怎麼會有人能獲得經驗呢？」

赫克比亮麗外型也在社群上吸引了不少美國網友關注，過去她曾貼出支持總統川普的募款小物照片，呼籲更多年輕人挺身而出成為領導者。這也是赫克比向媒體強調的參選動機，她說：「我最擔心的是我這個世代的人普遍對政治缺乏興趣，這讓我選擇勇敢跨出一步，我想成為改變現況的一員。」

布魯克‧赫克比（Brooke Huckaby，圖右）瞞著其父親前鎮長克雷格‧赫克比（Craig Huckaby，圖左）參選鎮長並成功當選。（圖擷取自赫克比臉書）

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