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英國新首相鬆口 烏克蘭可用「暴風影」飛彈 攻擊俄境內目標

英國「暴風影」（Storm Shadow）匿蹤巡弋飛彈射程超過250公里，可攻擊俄羅斯境內目標。（圖擷取自MBDA官網）

英國「暴風影」（Storm Shadow）匿蹤巡弋飛彈射程超過250公里，可攻擊俄羅斯境內目標。（圖擷取自MBDA官網）

2024/07/10 18:11

〔編譯陳成良／綜合報導〕烏俄戰爭持續，西方國家對烏克蘭的軍事援助成為關注焦點。英國新任首相施凱爾（Keir Starmer）近日在前往華盛頓出席北約峰會途中，明確表示，支持烏克蘭使用英國提供的「暴風影」（Storm Shadow）匿蹤巡弋飛彈，攻擊俄羅斯境內目標。

《彭博》10日報導，施凱爾的表態，是在他上週贏得英國大選後，首次就烏克蘭問題發表立場。他強調，烏克蘭如何使用「暴風影」飛彈，是烏克蘭自己的決定，但使用必須符合國際人道法，並且「用於防禦目的」。

「暴風影」是一種射程超過250公里的精準導引巡弋飛彈，能夠有效打擊遠距離目標。烏克蘭一直主張需要攻擊俄羅斯境內的軍事目標，以進行自衛並抵禦俄羅斯攻擊，而「暴風影」飛彈的射程，讓烏克蘭軍隊有能力對俄羅斯後方目標進行攻擊。

報導中說，施凱爾的表態，呼應了前任首相蘇納克（Rishi Sunak）政府的立場。蘇納克政府雖然未明確表示烏克蘭可以使用「暴風影」飛彈，攻擊俄羅斯境內目標，但暗示這是可能的，因為他們表示，飛彈的部署方式由烏克蘭自行決定。當時，俄羅斯政府稱這是一個「非常危險的聲明」。

施凱爾默的表態，也反映了北約内部對烏克蘭問題的最新態度。儘管美國政府一直對烏克蘭使用美製武器攻擊俄羅斯境內目標持謹慎態度，擔心引發與莫斯科的衝突升級，但其他一些歐洲國家，例如英國，則對烏克蘭的立場表示支持。

前北約官員、現任英國皇家國際事務研究所（Chatham House）研究員希亞（Jamie Shea）表示，烏克蘭需要有能力對俄羅斯境內的軍事目標進行反擊，但必須避免攻擊平民目標。他認為，施凱爾和其他北約領袖，會在使用武器方面劃出紅線。

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