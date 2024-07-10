金正恩80公尺豪華遊艇曝光！ 設有50公尺泳池和滑水道

衛星照片顯示，北韓領導人金正恩專用私人遊艇正在江原道原山別墅前運行，該艘遊艇長80公尺，設有50公尺長的國際標準游游池和1個滑水道。（圖擷自「@KoreadailyUS」X）

2024/07/10 11:53

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國衛星影像公司「星球實驗室」（Planet Labs）近期拍攝照片顯示，北韓領導人金正恩專用私人遊艇正在江原道原山別墅前運行，該艘遊艇長80公尺，還設有50公尺長的國際標準游游池和滑水道，相當豪華。

綜合《自由亞洲電台》等外媒報導，「星球實驗室」於6月27日和7月5日拍攝衛星圖像顯示，1艘80公尺金正恩私人豪華遊艇停在原山海岸前航行，這艘遊艇長80公尺、寬15公尺，船上設有滑水道和國際標準50公尺游泳池，輪船主要為金氏家族專用，有時搭載外國貴賓。

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報導提及，「星球實驗室」6月27日衛星照是在距離卡爾馬半島（Kalma Peninsula）海岸約900公尺處觀察到遊艇，7月5日在距離卡爾馬別墅500公尺發現遊艇。南韓半島安全戰略研究員鄭成學認為，金正恩或其家屬很可能在炎熱夏季，乘坐這艘私人遊輪前往卡爾馬別墅避暑。

據悉，金正恩有4艘專用的豪華遊艇，每艘長度分別為50公尺、55公尺、60公尺和80公尺，這些船隻是在聯合國在1990年代開始制裁北韓之前引進。

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