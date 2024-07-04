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沙鹿知名泳池換手經營遭檢舉 運動局稽查設施沒問題

「春風活水健康生活館」業者李正春表示，共斥資4000多萬，改善館內外的設施，連游泳池的過濾設備也全部更新。（記者歐素美攝）

「春風活水健康生活館」業者李正春表示，共斥資4000多萬，改善館內外的設施，連游泳池的過濾設備也全部更新。（記者歐素美攝）

2024/07/04 13:13

〔記者歐素美／台中報導〕台中市沙鹿區營運20年的寶成游泳池，在今年一月底結束營業，由海線經營機械起家的企業家李正春接手，改名「春風活水健康生活館」，7月1日起營運，卻遭檢舉，運動局稽查表示，業者已改善，現場民眾也覺得設施好很多。

民眾檢舉指出，「寶成游泳池」歇業後，由新的業者接手更名「春風活水健康生活館」，並於7月1日重新開幕。但內部設施與之前諸多不合格的寶成泳池無異，感覺僅做外觀拉皮處理，便取得營利事業登記證重新開幕營運。

民眾檢舉指出，包括防滑墊未牢貼、泳池內有碎石、周邊鋪設的鵝卵石有些出現尖銳利角、教學池附近有兩根螺絲突起、淋浴室與廁所髒亂不堪等，寶成泳池經營時就向業者反映未果，重新開幕後的業者亦未處理。

台中市運動局表示，昨天派員前往稽查，民眾反映缺失如泳池旁標示牌的螺絲等部分，已立即拆除改善；現場並無環境髒亂等情事。將持續輔導業者保持環境清潔及加強設施設備安全，以維護消費者權益。

記者今天到場，業者李正春表示，今年3月接手後，斥資4000多萬整建游泳池設施，從外觀、屋頂鐵皮到內部游池、蒸氣室、烤箱、spa，甚至泳池的磁磚、過濾、鍋爐等設備全面更新，並拆除滑水道，打造峇巴島風及七期豪宅風的泳池，被檢舉沒花錢改善，真的很冤枉。

記者實際走訪，發現更衣室、廁所及泳池現場都很乾淨，多位民眾表示，業者接手後一改老舊設施，烤箱、蒸氣、spa都很棒，廁所、更新室等都很舒適乾淨。多名泡在spa中的民眾並豎起大拇指，為業者稱「讚」。不過，其中一名婦人表示，spa池內有改建後餘下的一些小水泥顆粒，清一清就好。

「春風活水健康生活館」拆除舊有滑水道，泳池呈現嶄新風貌。（記者歐素美攝）

「春風活水健康生活館」拆除舊有滑水道，泳池呈現嶄新風貌。（記者歐素美攝）

在沙鹿區營運20年的寶成游泳池於今年初結束營業後，由新的業者接手改名「春風活水健康生活館」，7月1日起重新營運。（記者歐素美攝）

在沙鹿區營運20年的寶成游泳池於今年初結束營業後，由新的業者接手改名「春風活水健康生活館」，7月1日起重新營運。（記者歐素美攝）

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