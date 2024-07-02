「5罪狀」要求彈劾尹錫悅 南韓國會請願連署飆破80萬人

針對南韓總統尹錫悅（見圖）的國會彈劾請願案已突破80萬人連署。（路透檔案照）

2024/07/02 16:42

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕南韓國會一項列出包括第一夫人涉貪、干涉司法、造成兩韓緊張等「5大罪狀」要求彈劾總統尹錫悅的線上連署，自6月20日發起至今已有81.1萬人湧入簽署響應，導致國會網站一度當機。

據《路透》報導，南韓國會網站一項要求提案彈劾總統尹錫悅的連署，自6月20日發起至今已有超過81.1萬人簽署響應，其中提出的5大罪狀包括「干涉陸戰隊士兵蔡秀根溺死案調查」、「第一夫人涉貪」、「造成兩韓局勢緊張」、「親日政策」及「未阻止日本排放氚水」等。

請繼續往下閱讀...

報導指出，由於響應簽署人數過多，國會網站除一度當機外，週一（1日）更傳網站顯示有超過3萬人正排隊登入，等待時間長達4小時，南韓國會也已承諾將盡速改善網站連線問題。

對此，澳洲蒙納許大學韓國研究中心（MUKSRH）副教授傑克森（Andy Jackson）認為，尹錫悅被彈劾的可能性很高，這項請願凸顯出對總統及其施政不滿是全國性的，很可能會促使國會將相關提案送交表決，否則將難平眾怒、引發街頭抗爭。

根據南韓法律規定，凡超過5萬人連署的請願案將交由委員會決定是否往下提案表決。南韓國會此前共計曾彈劾2任總統，包括2004年盧武鉉及2017年朴槿惠。

然而，美國北格林維爾大學（North Greenville University）政治學助理教授李鍾恩（Jong Eun Lee，音譯）則認為現階段彈劾成功的可能性不大。他指出，反對黨會利用這份請願書向總統施壓，但同時也擔心如果支持彈劾，將被更多社會大眾視為反對黨過度的政治操作而引起反彈。

據悉，尹錫悅上任後一直不受輿論歡迎，最新一輪的支持度調查顯示，其滿意度僅約25%。其所屬「國民力量」黨在今（2024）年4月的期中國會選舉中慘敗，僅拿下300席中的108席。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法