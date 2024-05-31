美中外交高層會晤 副國務卿坎貝爾高度關切北京破壞台海穩定

美國副國務卿坎貝爾當面中國外交部副部長馬朝旭，表示美國高度關切中國在台灣周邊及台海破壞穩定的行動。（擷取自美國國務院網站）

2024/05/31 23:26

〔中央社〕美國副國務卿坎貝爾昨天在華府會晤中國外交部副部長馬朝旭，表示美國高度關切中國在台灣周邊及台海破壞穩定的行動，並稱這些行動破壞了數十年來維持區域和平穩定的現狀。

美國國務院今天上午發布新聞稿 指出，這場坦誠及建設性的討論是維持美中開放的溝通管道、並負責任地管理兩國競爭的持續努力一環。坎貝爾（Kurt Campbell）向馬朝旭強調，儘管美中之間有競爭，但雙方需要防止誤判，避免陷入衝突或對抗。

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兩人討論雙邊關係的優先事項以及區域和全球問題，包括對美國人民和世界最為重要的美中分歧及合作領域。

坎貝爾也與馬朝旭討論總統拜登（Joe Biden）和中國國家主席習近平去年11月在加州伍塞德（Woodside）會晤所作承諾的進展和落實情況，包括推進禁毒合作、軍事溝通、人工智慧風險和安全對話以及人與人的交流。

坎貝爾說，對中國支持俄羅斯國防工業基礎削弱歐洲安全，美國嚴正關切；美國也關切北京在東海和南海，包括仁愛暗沙的破壞行為。

雙方討論北韓問題及避免中東局勢進一步升級的必要性。坎貝爾關切中國侵犯人權的行為，包括香港的情況。他強調，解決美國公民在中國被錯誤關押或受限於強制出境禁令的案件，仍然是美國的首要任務。

坎貝爾再度表示，美國將繼續捍衛美國及盟友和夥伴的利益和價值。

雙方重申在任何時候保持溝通管道暢通的重要性，並承諾在未來一段時間內繼續在美中兩國推動外交及磋商。

坎貝爾29日訪問布魯塞爾時告訴媒體記者，歐洲和北約國家迫切需要「對中國的行動發出關切的集體訊息，我們認為這些行動正破壞歐洲核心的穩定」。

他說，中國對俄羅斯的援助「在其領導階層支持下」，幫助莫斯科重建俄軍基礎，包括長程飛彈、火砲和無人機能力，以及追蹤戰場動向的能力。

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