悚！荷蘭機場「1人被捲入飛機引擎」身亡 乘客緊急疏散

2024/05/30 14:08

莊文仁/核稿編輯

〔即時新聞/綜合報導〕荷蘭阿姆斯特丹史基浦機場(Schiphol airport)29日發生一起恐怖的死亡意外,一架正在向跑道滑行的荷蘭皇家航空(KLM)客機,準備起飛前被機組人員發現引擎出現異常,於是立即停止運行,經檢查發現有1人被捲入飛機引擎後當場身亡,目前尚無法判定是自殺還是意外事故。

綜合外媒報導,這起意外發生在29日下午,荷蘭皇家航空一架編號KL1341航班,準備從阿姆斯特丹史基浦機場飛往丹麥比隆(BIllund),但這架客機卻在準備起飛前,發生有1人被捲入正在運轉的飛機引擎中,不幸當場身亡。根據當地媒體報導,有目擊者表示,當時飛機引擎發出像是「地獄般的噪音」,接著就看到煙霧冒出。

請繼續往下閱讀...

荷蘭皇家憲兵隊消息人士透露,KL1341航班的機組人員在客機起飛前,發現引擎出現異常,於是停止運行檢查。荷蘭電訊報報導則指出,「涉事飛機上的一名員工報告說,當機組人員剛剛完成安全指令時,有人跳進了引擎。」另有有多家荷蘭媒體表示,這名死者很有可能是機場員工。

荷蘭機場邊境警察指出,目前乘客、機組人員都已疏散下機,由於死者身分尚未確定,無法推論這是一起意外或是自殺行為。荷蘭皇家航空公司表示,正在照料目擊這起事件的乘客和機組人員,也會配合警方調查這起事故。

KLM CityHopper Embraer E-190 (PH-EZL, built 2010) experienced a fatal incident during pushback at Amsterdam-Schiphol Airport (EHAM), Netherlands when a person was somehow dragged into the running engine. Flight #KL1341 was about to depart to Billund when the accident occurred.… pic.twitter.com/GrFxQoljqj