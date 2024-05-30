悚！荷蘭機場「1人被捲入飛機引擎」身亡 乘客緊急疏散

荷蘭皇家航空（KLM）客機。（資料照，歐新社）

2024/05/30 14:08

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕荷蘭阿姆斯特丹史基浦機場（Schiphol airport）29日發生一起恐怖的死亡意外，一架正在向跑道滑行的荷蘭皇家航空（KLM）客機，準備起飛前被機組人員發現引擎出現異常，於是立即停止運行，經檢查發現有1人被捲入飛機引擎後當場身亡，目前尚無法判定是自殺還是意外事故。

綜合外媒報導，這起意外發生在29日下午，荷蘭皇家航空一架編號KL1341航班，準備從阿姆斯特丹史基浦機場飛往丹麥比隆（BIllund），但這架客機卻在準備起飛前，發生有1人被捲入正在運轉的飛機引擎中，不幸當場身亡。根據當地媒體報導，有目擊者表示，當時飛機引擎發出像是「地獄般的噪音」，接著就看到煙霧冒出。

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荷蘭皇家憲兵隊消息人士透露，KL1341航班的機組人員在客機起飛前，發現引擎出現異常，於是停止運行檢查。荷蘭電訊報報導則指出，「涉事飛機上的一名員工報告說，當機組人員剛剛完成安全指令時，有人跳進了引擎。」另有有多家荷蘭媒體表示，這名死者很有可能是機場員工。

荷蘭機場邊境警察指出，目前乘客、機組人員都已疏散下機，由於死者身分尚未確定，無法推論這是一起意外或是自殺行為。荷蘭皇家航空公司表示，正在照料目擊這起事件的乘客和機組人員，也會配合警方調查這起事故。

KLM CityHopper Embraer E-190 （PH-EZL, built 2010） experienced a fatal incident during pushback at Amsterdam-Schiphol Airport （EHAM）, Netherlands when a person was somehow dragged into the running engine. Flight #KL1341 was about to depart to Billund when the accident occurred.… pic.twitter.com/GrFxQoljqj — JACDEC （@JacdecNew） May 29, 2024

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