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南韓A片業者力抗社會保守觀念 要搭韓流順風車起飛

南韓成人影片製作公司4月被迫取消的活動門票。（法新社）

南韓成人影片製作公司4月被迫取消的活動門票。（法新社）

2024/05/29 22:19

〔編譯管淑平／綜合報導〕南韓4月一場成人娛樂活動，在爭議聲中取消，主辦這場活動的南韓成人影片業者李希泰（Lee Hee-tae，譯音）接受《法新社》訪問，認為南韓流行文化出口打響國家品牌後，南韓的成人產業大有可為，但社會的保守觀念正抑制這個產業的潛力。

《法新社》29日報導，李希泰看好南韓成人產業的兩大原因是國內本來就有的需求，以及南韓流行音樂（K-pop）和韓劇（K-drama）掀起全球對「韓流」的著迷。不過，由於社會觀念保守，南韓成人產業與鄰國日本相比仍是小巫見大巫：根據李希泰的研究，南韓一年製作約2000部成人電影，是東京市場規模達365億美元的成人影片產業一天的產量。

他說，這不僅是錯失一個機會，對許多南韓人來說也是私人層面的悲劇，因為礙於「禁忌」而無法適當討論性、性渴望和性需求。

李希泰的成人影片公司已製作約500部成人電影，大多數是在日本拍攝、僱用日本成人影片演員，大多以男性觀眾為主要對象，但是他看到這個產業整體趨勢是愈加專門針對女性受眾製作影片。

他說，南韓電視的成人頻道，「出現了一股令人驚訝的趨勢，就是上午11點到中午12點30分這時段的收視率顯著升高」，促使對此進行產業研究，「結果是婦女送丈夫出門工作、小孩去上學後在收看」。

李希泰認為，南韓社會的禁忌和規範，讓這個產業無法充分發揮潛力，「因為韓國流行文化，韓國國家品牌已經提升......有很多國家現在在找南韓的成人內容」，但是既有的產業規模無法符合需求。

製作情色影片在南韓受到嚴格規範，但同時社會也飽受「偷拍」問題困擾，從偷拍公廁中女性如廁，到明星私密影片外流。李希泰認為，這兩個現象是彼此關聯的，有些人或許因為不了解專業的情色影片與非法偷拍的不一樣，而去看偷拍影片，若本土成人內容產業繁榮，會有助於防止偷拍行徑猖獗。

但是這種說法遭南韓婦女團體駁斥。4月反對該場成人活動的「水原婦女熱線」表示，「他們宣稱所謂的『自由性文化』將有助於防止非法成人內容散播，簡直荒謬」，「這只不過是企圖進一步散播性暴力文化」。

李希泰4月那場活動在官方和民間龐大反對聲浪下倉促取消，但此事促使一些新科國會議員質疑，如果無涉不法，官方是否有權取消這類活動。他認為，這樣的跡象或許顯示出趨勢正在一點點地轉變，他正計畫6月要辦一場更大型的活動，他說，南韓需要對成人產業少點守舊，「我們都是透過性創造出來的」。

南韓成人影片製作公司負責人李希泰（譯音）。（法新社）

南韓成人影片製作公司負責人李希泰（譯音）。（法新社）

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