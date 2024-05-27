性寄生交配術大公開！ 雄鮟鱇魚為愛獻身「融為雌魚一部分」

深海鮟鱇魚分布於世界各海域，但目前所知約有 160 種鮟鱇魚數量非常稀少。（法新社）

2024/05/27 17:57

〔編譯陳成良／綜合報導〕在廣袤的深海「午夜區」（海洋中深度超過1000公尺的區域），找到配偶如同大海撈針。然而，深海鮟鱇魚（deep-sea anglerfish）展現了驚人的適應能力，雄性鮟鱇魚在交配過程中會咬住雌性，然後永久融合，成為一個持久的生殖器官永久附著在雌性身上，這一過程稱為「義務寄生」（obligate parasitism）。

一旦公鮟鱇魚發現相投合的母魚，便會「一口咬定」，將母魚的身體咬住，使兩條魚的皮膚、血管便合而為一；兩者交配後，公鮟鱇魚的身體器官就會消失，變成母魚腹部下方小小的突起物，憑藉母魚的血液取得養分，永遠供應母魚精子。

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最新研究指出，深海鮟鱇魚這一策略不僅確保了生殖成功，也協助它們從淺水棲息地適應到深海環境。此研究結合遺傳分析與進化生物學，對免疫抑制技術的醫學進展具有重要啟示。

據《每日科技網》（scitechdaily）報導，耶魯大學（Yale University）研究團隊於5月23日發表於《當代生物學》（Current Biology）期刊的研究，揭示了深海鮟鱇魚的性寄生交配策略。研究團隊使用鮟鱇魚的基因組數據，展示了性寄生等複雜特徵如何幫助鮟鱇魚在3500萬至5000萬年前的古新世－始新世極熱事件（Paleocene-Eocene Thermal Maximum）期間，從淺水棲息地過渡到深海「午夜區」。

這一期間全球氣溫極高，海洋生態劇變，鮟鱇魚進化出極端的性二態性（sexual dimorphism）和喪失適應性免疫（adaptive immunity），以防止雌性排斥寄生的雄性。

耶魯大學生態與進化生物學系研究生兼共同作者布朗斯坦（Chase D. Brownstein）表示，多數生物在適應新環境時，需多個獨特創新共同作用。他說：「我們發現，包括性寄生在內的多個特徵，使鮟鱇魚能在深海生存。」研究顯示，鮟鱇魚在進入深海時，性寄生進化雖未必是物種多樣化的關鍵特徵，但確實幫助了它們在深海「午夜區」的成功定居。

布朗斯坦指出，鮟鱇魚的極端性二態性和免疫系統變化，為性寄生提供了可能。他們重建了深海鮟鱇魚的進化歷史，發現鮟鱇魚在從淺水到深海的過渡過程中，多個譜系同時失去了適應性免疫，這一現象為性寄生提供了條件。

這項研究對醫學具有潛在影響，了解深海鮟鱇魚如何失去適應性免疫，可能促進器官移植和皮膚移植等醫療技術的進步。

生活在深海的鮟鱇魚繁衍策略非常特別。體型非常迷你的雄魚（見白色箭頭）會一直貼附巨大的雌魚身上，兩者組織相連並建立共用血液循環系統。（擷取自Youtube影片）

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