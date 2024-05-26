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扯！讓幼女喝汽水泡奶粉致死 美國狠母至少入獄9年

美國狠心母親在4歲女兒早該斷奶時，竟持續用激浪汽水泡奶粉餵她，導致幼女因糖尿病酮酸中毒致死。激浪汽水示意圖。（彭博）

美國狠心母親在4歲女兒早該斷奶時，竟持續用激浪汽水泡奶粉餵她，導致幼女因糖尿病酮酸中毒致死。激浪汽水示意圖。（彭博）

2024/05/26 14:53

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕太離譜了！美國俄亥俄州41歲女子班克斯（Tamara Banks），在4歲女兒早該斷奶時，仍持續用激浪汽水泡奶粉餵她，導致幼女因糖尿病酮酸中毒致死，班克斯於24日被判處至少入獄9年。

《紐約郵報》報導，2022年，班克斯在女兒霍布（Karmity Hoeb）連續數天出現嚴重健康問題時毫不關心，直到霍布臉色發青、停止呼吸後才撥打911電話求助，但女童送醫後隨即腦死，最終在辛辛那提兒童醫院去世，死因為糖尿病造成的腦損傷。

檢方表示，霍布在出生後的4年時間裡遭受了忽視和虐待，沒有得到適當的營養和照護，過世前牙齒已經全部爛光。另外，班克斯每次用來泡奶粉的20盎司（約567公克）激浪汽水，一共含有77克的糖，而幼童每天的糖攝取量應少於24克。

檢察官指出，班克斯的兒子先前也因為糖尿病而昏迷，因此她應該要意識到糖尿病對女兒的風險，但她只為了自己的健康問題去配藥、請醫師上門看診，完全沒理會小孩的身體狀況。

班克斯於今年3月承認犯下過失致死罪嫌後，法官本月24日宣判她9年至13年6個月有期徒刑，亦即至少須坐牢滿9年才能假釋，至於女童的父親也承認過失致死，將於6月宣判刑期。

☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

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