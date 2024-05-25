兒遭K頭、拉進衣櫃、蓋棉被狠踹 家長怒告女看護

新竹縣有民眾爆料控訴外籍女看護疑似虐待極重度身心障礙兒子，看不順眼就K頭，又咬又抓。（擷取自「爆料公社」臉書社團）

2024/05/25 22:28

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣有民眾爆料，近期僱用外籍女看護照顧極重度身心障礙兒子，沒想到她有暴力傾向，看兒子不順眼就K頭，又咬又抓，甚至疑似拉進衣櫃內施暴，用棉被蓋住兒子踹身體，家長從監視器發現種種施虐行徑，今天（25日）氣得向警方報案提告。

新竹縣政府說，本案社政與警政受理調查中。依兒童及少年福利與權益保障法第49條第1項規定，任何人對於兒童及少年不得有身心虐待的行為；如經查調屬實，將依第97條規定，處6萬元以上60萬元以下罰鍰。外籍看護也將依相關規定遣返和處置。

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這名家長在臉書爆料公社投訴，極重度身心障礙的兒子患有癲癇遲緩和自閉症等，目前高一仍不會講話，生活無法自理，平常喜歡拿細長的東西敲桌子，聽敲擊發出的聲音，開心時自己也會邊發出聲音邊跑來跑去。

家長近期僱用外籍看護照顧兒子後，發現兒子身上多了很多不明傷痕，調閱監視器畫面才赫然發現是個惡夢。

家長怒控，看護不但會說謊，還有暴力傾向，只要看兒子不順眼，動不動就K他頭，經常對兒子又咬又抓，甚至把兒子拉進衣櫃內，砰的一聲巨響，兒子走出時手直摸頭，疑似對兒子施暴；看護還用棉被蓋住兒子，趁機用腳狠踹兒子的身體，讓兒子彷彿活在地獄中。

此外，家長買給兒子的零食和食物，看護都是自己吃，有一次早餐看護自己吃蛋糕，給兒子從冰箱拿沒烤過的白土司。看護還一直偷穿女兒的衣物。

據了解，家長向仲介公司通報，卻沒有獲得妥適處理和立即改善，氣得帶兒子到醫院驗傷，準備向看護提告，為受虐的孩子討回公道。

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家長發現僱外籍女看護後，兒子身上多了很多不明傷痕。（擷取自「爆料公社」臉書社團）

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