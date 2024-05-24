馬斯克預言：AI將取代所有工作 上班變成一種「選項」！

馬斯克預測，人工智慧將會取代我們所有的工作，但這未必是壞事。（路透）

2024/05/24 19:49

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕SpaceX、Tesla創辦人馬斯克（Elon Musk）於昨（23日）在巴黎舉辦的「VivaTech 2024大會」上，遠端發表闡述他對人工智慧（AI）未來發展的看法。馬斯克預測，人工智慧將會取代我們所有的工作，但這未必是壞事。

根據《CNN》報導，馬斯克描述了一個工作成為「選項」的未來。他表示，「AI和機器人將提供你想要的任何商品和服務」，如果人們想工作，可以做一份像興趣一樣的工作。他指出，要實現這一未來，需要「普遍高收入」，不同於普遍基本收入（Universal basic income，簡稱UBI）。UBI是指政府給予每個人一定數額的金錢，無論他們的收入如何，但馬斯克並未詳細說明「普遍高收入」會具體如何實施。

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然而，在一個無需工作的未來，人們是否會感到情感上的滿足，馬斯克拋問，「如果電腦和機器人能做所有事情比你更好，那麼你的生活有意義嗎？」，再接著回答，「我認為人類在這方面仍有意義，我們可以賦予人工智慧意義。」

報導指出，近年來，AI技術發展迅速，以至於監管機構、公司和消費者仍在摸索如何負責任地使用這項技術，且各界對於隨著人工智慧在市場中普及，不同行業和工作將如何改變的擔憂，也在不斷增加。

今年一月，麻省理工學院計算機科學和人工智慧實驗室的研究人員發現，工作場所採用AI的速度比預期的要慢。報告指出，大多數被認為容易被AI取代的工作，對雇主而言，在經濟上並不划算。另外，專家普遍認為，許多需要高情商和人際互動的工作，例如心理健康專業人士、創意工作者和教師，不會被AI取代。

馬斯克一直對AI的擔憂直言不諱，他在演講中稱AI是他最大的恐懼，並提到伊恩·班克斯的《文化》（Culture series）系列，認為這部描繪由先進技術運行的烏托邦社會的小說，是對未來AI最現實和「最佳的設想」。

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