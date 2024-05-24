為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　國際

馬斯克預言：AI將取代所有工作 上班變成一種「選項」！

馬斯克預測，人工智慧將會取代我們所有的工作，但這未必是壞事。（路透）

馬斯克預測，人工智慧將會取代我們所有的工作，但這未必是壞事。（路透）

2024/05/24 19:49

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕SpaceX、Tesla創辦人馬斯克（Elon Musk）於昨（23日）在巴黎舉辦的「VivaTech 2024大會」上，遠端發表闡述他對人工智慧（AI）未來發展的看法。馬斯克預測，人工智慧將會取代我們所有的工作，但這未必是壞事。

根據《CNN》報導，馬斯克描述了一個工作成為「選項」的未來。他表示，「AI和機器人將提供你想要的任何商品和服務」，如果人們想工作，可以做一份像興趣一樣的工作。他指出，要實現這一未來，需要「普遍高收入」，不同於普遍基本收入（Universal basic income，簡稱UBI）。UBI是指政府給予每個人一定數額的金錢，無論他們的收入如何，但馬斯克並未詳細說明「普遍高收入」會具體如何實施。

然而，在一個無需工作的未來，人們是否會感到情感上的滿足，馬斯克拋問，「如果電腦和機器人能做所有事情比你更好，那麼你的生活有意義嗎？」，再接著回答，「我認為人類在這方面仍有意義，我們可以賦予人工智慧意義。」

報導指出，近年來，AI技術發展迅速，以至於監管機構、公司和消費者仍在摸索如何負責任地使用這項技術，且各界對於隨著人工智慧在市場中普及，不同行業和工作將如何改變的擔憂，也在不斷增加。

今年一月，麻省理工學院計算機科學和人工智慧實驗室的研究人員發現，工作場所採用AI的速度比預期的要慢。報告指出，大多數被認為容易被AI取代的工作，對雇主而言，在經濟上並不划算。另外，專家普遍認為，許多需要高情商和人際互動的工作，例如心理健康專業人士、創意工作者和教師，不會被AI取代。

馬斯克一直對AI的擔憂直言不諱，他在演講中稱AI是他最大的恐懼，並提到伊恩·班克斯的《文化》（Culture series）系列，認為這部描繪由先進技術運行的烏托邦社會的小說，是對未來AI最現實和「最佳的設想」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
輝達新業務「主權 AI」從零到有 今年價值上看數十億美元
2024/05/24 14:36

輝達新業務「主權 AI」從零到有 今年價值上看數十億美元
國科會TTA征戰法國VivaTech2024 40家新創入選創新高
2024/05/24 15:26

國科會TTA征戰法國VivaTech2024 40家新創入選創新高
中國聊天機器人也要學「習」思想 確保當個好同志
2024/05/24 18:13

中國聊天機器人也要學「習」思想 確保當個好同志
立場大轉彎 馬斯克表態反對華府對中電動車徵關稅
2024/05/24 09:10

立場大轉彎 馬斯克表態反對華府對中電動車徵關稅
輝達鈔能力！黃仁勳身價暴漲挑戰「3兆男」 富豪榜擠下美首富家族
2024/05/24 11:00

輝達鈔能力！黃仁勳身價暴漲挑戰「3兆男」 富豪榜擠下美首富家族

龍王回歸 SYM二代DRGBT正式登場
噁！烏克蘭正妹被「偷臉」 AI深偽假冒俄女郎狂捧中國
2024/05/24 15:39

噁！烏克蘭正妹被「偷臉」 AI深偽假冒俄女郎狂捧中國
國際今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播