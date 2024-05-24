噁！烏克蘭正妹被「偷臉」 AI深偽假冒俄女郎狂捧中國

烏克蘭女大生發現自己的臉被長期盜用，假冒俄國女郎狂捧中國。（圖擷取自YouTube Olga Loiek）

2024/05/24 15:39

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕AI時代來臨，一名留學美國的烏克蘭女大生洛伊克（Olga Loiek）近來得知，自己的「臉」居然在中國被長期盜用，以AI深偽（Deepfake）拍攝大量短片，內容無非假冒旅中俄羅斯人，狂捧「強國好棒棒」，並呼籲給予俄國更多支援等，令洛伊克又驚又氣。

據《CNN》報導，洛伊克（Olga Loiek）是目前旅歐的烏克蘭籍美國賓州大學學生，近日她被網友提醒，自己的「臉」長期在中國被盜用，以AI深偽技術拍攝大量短片，以「俄羅斯美女」的身分吹捧中國。

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在洛伊克找到的影片中，她被假冒成一名搬到中國8年的「俄羅斯人」，除吹捧「中國是世界上最安全的國家」、「真喜歡中國男性」、「很想談（交往）一個中國男性」外，更不斷重複「我愛俄羅斯」、「只有中國在背後支持俄羅斯」等呼籲支援俄國的政治宣傳。

被盜臉吹捧中俄「兄弟之邦」的荒謬情況令烏克蘭籍的洛伊克又驚又氣，直言「實在很毛」。相關影片雖然在東窗事發後已被下架，但洛伊克調查時發現，這些帳號快速累積了數十萬訂閱，以累積了成千上萬的點閱。

《CNN》記者李普利（Will Ripley）也在台北市街頭，向民眾分別展示洛伊克本人的影片和被盜臉影片，結果並非所有人都能夠立刻辨別AI深偽。

報導指出，AI科技發展神速，中國也積極利用AI在TikTok（國際版抖音）等社群平台播送其南海主張等，將當今數位世界變成可能威脅民主社會、所見非真的「真相之戰」前線。

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