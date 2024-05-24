美國務院監控中共軍演 籲北京克制「勿脅迫挑釁」

美國國務院23日表示，正密切監控共軍一舉一動；同時呼籲北京克制，勿藉機挑釁。（彭博資料照）

2024/05/24 09:32

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中共解放軍東部戰區23日聲稱為懲戒台獨，23日至24日將於台灣周邊展開「聯合利劍－2024A」演習。美國國務院23日對此表示，正與台灣政府緊密協調，密切監控共軍一舉一動；同時呼籲北京克制，勿利用台灣的政治交替，作為「採取挑釁或脅迫措施的藉口」。

綜合媒體報導，中共解放軍東部戰區組織陸、海、空軍、火箭軍等兵力，於台北時間23日7時45分開始至24日在台灣及金馬周邊展開「聯合利劍－2024A」演習，稱是「對台獨分裂勢力謀獨行徑的懲戒」、「對外部勢力干涉挑釁予以嚴重警告」。

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中國官媒報導指出，這是繼去年「聯合利劍」演習後，東部戰區在台灣周邊又一次大規模演習，也是中國近1年來在台海舉行的最大規模軍事演習。

美國國務院發言人以背景說明的方式，透過電郵回覆《中央社》透露，美方已留意解放軍在台海及台灣周邊進行聯合軍演的報導，並感到關切。中國的行為有升級風險，侵蝕數十年來維持區域和平穩定的長期規範。

國務院發言人說，台灣的政治過渡是正常、例行的民主進程一環，中國不應藉此祭出挑釁或脅迫手段；發言人強調，美方對在該區域的現有兵力部署及運作充滿信心，將確保和平與穩定，並履行美國安全承諾。

總統賴清德於台北時間23日至海軍陸戰隊66旅勗勉國軍。賴在致詞時說，面對外在威脅，他會持續推動國防改革，捍衛自由民主的價值，守護區域和平穩定，向世界展現守護民主台灣的決心。

國防部於同日表示，尚未偵獲中共在台海周邊使用實彈演訓；截至當天下午6時，中共海上兵力出動作戰艦16艘、海警船19艘；國防部將依「國軍經常戰備時期突發狀況處置規定」，檢派海、空及地面兵力應對。

具官方背景的國防研究智庫「國防安全研究院」研究員蘇紫雲指出，本次軍演雖然僅持續2天，但由於範圍包括金、馬與台灣周邊水域，規模相較之前稍大。他說，中國此舉意在展示共軍有掌控台灣周邊海域、阻止外國部隊干預的能力，演習「透露的政治信號大於軍事」。

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