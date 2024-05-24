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普廷訪問白俄羅斯 共商「戰術性核武」聯演

俄羅斯總統普廷已於23日抵達白俄羅斯，將與白俄總統魯卡申柯舉行會談。（美聯社）

俄羅斯總統普廷已於23日抵達白俄羅斯，將與白俄總統魯卡申柯舉行會談。（美聯社）

2024/05/24 14:10

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯總統普廷（Vladimir Putin）23日抵達白俄羅斯，將與白俄羅斯總統魯卡申柯（Alexander Lukashenko）舉行會談，預料會談將聚焦安全議題，及獲各國關注的「戰術性核武」（tactical nuclear weapon）演習。

據《路透》報導，兩國均證實白俄羅斯參與了日前舉行的第一階段演習，模擬了戰術性核武發射相關工作。戰術性核武的威力雖不如戰略性核武器，無法摧毀敵方城市，但仍具有巨大破壞力。

普廷抵達白俄羅斯時表示，他在莫斯科舉行的內閣會議上，探討了與白俄羅斯的合作問題，「今天和明天我們將協商所有這些問題，包括我們非常關注的安全層面。有很多事項要談，一切都很穩定，對我們來說進展順利。」

普廷也證實，有關戰術性核武第二階段演習的討論也被列在議程中，「其中一部分原因是我們的白俄羅斯朋友和軍事領域同僚，直接參與了這些行動。」

俄媒指出，兩國總統23日晚間展開非官方討論後，將於24日舉行整日的正式會議。俄羅斯國防部本週宣布，該國軍隊已實施第一階段演習，模擬發射戰術性核武的準備工作。

莫斯科直指本次演習是為了回應，「包括法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）在內西方官員的嚴重挑釁。」分析人士指出，普廷透過演習發出了警訊，欲阻止西方進一步介入烏克蘭戰爭。西方國家正向基輔提供武器、彈藥和情報，但目前未派遣軍隊支援。

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