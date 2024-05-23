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東南亞弘法踢鐵板 電音DJ和尚擬「褪去袈裟」渡星國

南韓爆紅電音DJ和尚「日進大師」（見圖）將在新加坡「褪去袈裟」演出，以免挑動星馬宗教敏感神經。（美聯社）

南韓爆紅電音DJ和尚「日進大師」（見圖）將在新加坡「褪去袈裟」演出，以免挑動星馬宗教敏感神經。（美聯社）

2024/05/23 15:38

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕以幽默歌詞「佛祖Hands Up」風靡網路社群的南韓電音和尚「日進大師」日前遭新加坡內政部禁止演出，今（23）日傳出他將「褪去袈裟」並不用使用宗教意象，繼續在星國夜店出演的計畫。

《法新社》報導，南韓爆紅電音DJ和尚「日進大師」原名尹成浩，上（4）月曾來台演出再掀討論，日前遭星國因有辱宗教信仰等因素禁止演出，但今（23）日負責安排演出的星國夜店出面表示，日進在新加坡的表演將如期舉行。

主辦方表示，日進6月19日至20日的星國演出將如期舉行，日進也將「褪去袈裟」並不使用任何宗教意象。

對此，新加坡警方向《法新社》表示，已向主辦方確認，表演內容包括服裝、手勢、道具或任何歌詞和音樂，都不會含有任何宗教元素，若有違反將依法取締。

據悉，DJ「日進大師」真實身分為搞笑藝人，除4月曾來台演出外，日前他也曾在馬來西亞安排兩場演出，但其中第二場演出被指控「冒犯佛教徒」而取消。

「日進大師」在南韓爆紅後迅速累積粉絲，但與東南亞各國不同的是，他獲得了韓國最大佛教宗派「大韓佛教曹溪宗」的認可，認為其演出有助於向年輕人推廣佛學。

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