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被黃國昌拿來解釋反質詢 林淑芬批悲哀：法學博士還要我幫忙

被立委黃國昌拿來解釋反質詢，立委林淑芬直呼：「悲哀」，指堂堂一個康乃爾法學博士，回答不出「反質詢」定義，「還要叫林淑芬來幫你回答！」（資料照）

被立委黃國昌拿來解釋反質詢，立委林淑芬直呼：「悲哀」，指堂堂一個康乃爾法學博士，回答不出「反質詢」定義，「還要叫林淑芬來幫你回答！」（資料照）

2024/07/16 12:54

〔記者謝君臨／台北報導〕針對大法官尤伯祥詢問「反質詢」定義，民眾黨團總召黃國昌昨（15）日已提出補充答辯書，其中並提及民進黨立委林淑芬作為案例，認為無從對「反質詢」的各種具體行為樣態鉅細靡遺規定，而不掛萬漏一。對此，林淑芬今受訪時直呼：「悲哀」，指堂堂一個康乃爾法學博士，回答不出「反質詢」定義，「還要叫林淑芬來幫你回答！」

憲法法庭10日針對「國會擴權法案」釋憲案進行暫時處分準備程序庭。期間，尤伯祥認為黃國昌對於「反質詢」的定義是「以問答問」，要求補充書面說明。黃昨已提出補充答辯書，指「反質詢」定義為行政院長及部會首長不答復立委質詢，反對立委提出質疑、責難、詰問，或提出與質詢無關的問題。

黃國昌也在補充答辯書中，列舉民進黨前立委羅致政、林佳龍、管碧玲，以及立委林淑芬等人要求行政官員不得「反質詢」的例子，認為無從對「反質詢」的各種具體行為樣態鉅細靡遺規定，而不掛萬漏一。

對此，林淑芬今受訪時直呼：「我覺得相當的悲哀，堂堂一個康乃爾法學博士的黃國昌，面對大法官問他『反質詢』定義，他卻回答不出來，還是他自己擬的法案、通過的法律，還要叫林淑芬來幫你回答！」

林淑芬指出，我們都知道「反質詢」這件事，但她對於官員的「反質詢」，從來不會主張要移送法辦、抓去關，也從來不會要求罰錢。她強調，政府官員「反質詢」不是抓去關或是罰錢可以解決，應該交給人民公評，政治上的「反質詢」應該用政治手段解決，而不是用法律抓去關等手段對付官員。

針對大法官尤伯祥詢問「反質詢」定義，立法院民眾黨團總召黃國昌15日提出補充答辯書，並舉民進黨立委林淑芬當案例。（紅線處，圖擷取自黃國昌臉書）

針對大法官尤伯祥詢問「反質詢」定義，立法院民眾黨團總召黃國昌15日提出補充答辯書，並舉民進黨立委林淑芬當案例。（紅線處，圖擷取自黃國昌臉書）

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