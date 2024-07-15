國會擴權釋憲案暫時處分 行政院、黃國昌等已提書面補充說明

憲法法庭本月10日召開國會擴權法案釋憲的暫時處分準備程序，審判長許宗力宣示聲請人和立法院可於三天內提出書面補充說明資料，聲請方至少有行政院、監察院，另外，機關代表立院、立委黃國昌、翁曉玲已提出書面補充資料，立委吳宗憲擬於15日晚間提出。（記者楊國文攝）

2024/07/15 21:55

〔記者楊國文／台北報導〕憲法法庭本月10日召開國會擴權法案釋憲案的暫時處分準備程序庭，5位大法官提出12大題詢問雙方，尤其大法官尤伯祥詢問立委黃國昌對反質詢的定義、有無違反明確性原則，黃均未答覆，引起譁然，庭末，審判長許宗力宣示準備程序終結，聲請人和立法院均可於3天內提出書面補充資料；據悉，截止日的15日下班前，聲請方至少有行政院、監察院，機關代表有立法院、立委黃國昌、翁曉玲均已提出書面補充書狀，立委吳宗憲擬於15日晚間提出。

司法院指出，憲法法庭在16日上班後，經整理聲請方和立法院機關代表、立委黃國昌等人的書面補充資料後，將把所有補充書狀，送交憲法法庭做為暫時處分案的裁定參考。

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至於憲法法庭是否即日起審議暫時處分案、有無再召開準備程序庭的必要？何時做出暫時處分的裁定？司法院表示，依據憲法法庭審理規則或憲法訴訟法等規定，大法官必要時可召開準備程序，並未規定開庭的次數，或何時做出裁定，一切由大法官決定。

憲法法庭本月10日下午召開準備程序庭時，出席者，聲請方有列為「主案」的柯建銘等51位立委、「併案」的行政院、總統賴清德和監察院等4個機關、訴訟代理人律師，另外，立法院機關代表、立委黃國昌、翁曉玲、吳宗憲等人。

詢答時間共有5位大法官提問，包括呂太郎、詹森林、尤伯祥、朱富美及蔡宗珍，主要問題為：行政院覆議不成後，若認為法案違憲，如何執行與解決困境？聲請憲法審查的憲法訴訟法依據？若總統拒絕立院邀請國情報告，立法院如何因應、是否會反制？反質詢的定義、有無違反明確性原則？刑法虛偽陳述罪是否違反明確性原則、是舉動犯還是抽象危險犯？立院意見是否在挑戰釋字585號建立的暫時處分原則？立法院職權行使法是否有建立總統國情報告的義務？立院可否創設政府機關與人民的配合義務？

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