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川普副手范斯 對台灣友善且強烈反中

美國前總統川普競選搭檔范斯（JD Vance），在國際事務上對台灣友善且強烈反對中國。（彭博）

美國前總統川普競選搭檔范斯（JD Vance），在國際事務上對台灣友善且強烈反對中國。（彭博）

2024/07/16 11:44

曾德峰／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國前總統川普15日在威斯康辛州密爾瓦基的共和黨全國代表大會上，宣布俄亥俄州聯邦參議員范斯（JD Vance）為2024年總統大選的競選搭檔，范斯在國際事務上對台灣友善且強烈反對中國。

綜合外媒報導，范斯去年4月20日在美國智庫傳統基金會（Heritage Foundation）發表演說，強調美國面臨的最大威脅是「中國入侵台灣」，他批評總統拜登優先軍援烏克蘭，導致應該要交付給台灣的軍火受到延誤。

范斯說，美國最需要防止的就是中國侵台，一旦這種事情發生，將對美國造成災難性影響，導致經濟大蕭條。另外，范斯表示現在正是把製造業帶回美國的時候了，這樣就不需再依賴中國，而且在國內持續製造軍火，將可讓美國成為民主國家的武器庫。

針對進口中國商品方面，范斯表示應向中國徵收更多的關稅，因為這些商品對美國就業情況和商業構成了不公平的威脅， 必須保護美國工業免受外來競爭。

范斯今年曾向《紐約時報》專欄作家杜塔特（Ross Douthat）指稱，雖然在台灣問題上美國採取戰略模糊政策，但他認為最重要的是讓中國難以攻占台灣，並弄清楚若中國真的攻台，美方應該做出怎樣的反應。

范斯今年也在《紐約時報》發文，反對拜登政府600億美元的援烏計畫，因為這會排擠到對台灣的承諾，目前已有近9億美元的愛國者飛彈交付延遲，當中就是受到援烏影響。范斯認為，假如中國真的侵台，愛國者飛彈系統無疑對台灣非常重要。

在氣候變遷議題上，范斯批評拜登政府依照國際民航組織的建議，要求美國各航空公司實施「碳抵銷」。范斯說，中國是全球最骯髒的經濟體，他們的碳排放量大約是美國的2倍，拜登政府卻不要求中共當局對中國各大航空公司設置相關規定。

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