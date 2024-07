川普副手范斯回憶錄《絕望者之歌》暢銷書霸榜 有中文版、翻拍電影

范斯在2016年出版自己成長過程的回憶錄《絕望者之歌》,該書長時間在暢銷書排行榜名列前茅,2017年6月中文版出版,2020年翻拍電影。(本報合成圖)

2024/07/16 11:33

莊文仁/核稿編輯

〔即時新聞/綜合報導〕共和黨總統候選人川普在當地時間15日宣布副手人選,為現年39歲的俄亥俄州聯邦參議員范斯(JD Vance),范斯在2016年出版自己成長過程的回憶錄《絕望者之歌:一個美國白人家族的悲劇與重生》(Hillbilly Elegy: A Memoir of a Family and Culture in Crisis,下稱絕望者之歌)而聲名大噪,該書長時間在暢銷書排行榜名列前茅,2017年6月中文版出版,2020年翻拍電影。

《絕望者之歌》是一部深入探討美國白人勞工階層生活的暢銷回憶錄,范斯描述了自己家族的貧困史,歷代家族成員多從事低收入的勞力工作,而近年這些能勉強為人們提供溫飽的工作機會又是如何逐漸消失。

范斯探討了白人勞工階層的困境,特別是中西部和阿帕拉契山區居民的生活,他深刻地剖析了這個階層在全球化和經濟轉型中所面臨的挑戰,並探討了文化和價值觀如何影響他們的行為和選擇。

范斯於2016年7月接受《美國保守派》雜誌專訪,讓《絕望者之歌》一夕爆紅,訂購此書的人數曾一度造成了該書的官方網站癱瘓,一些評論認為該書所描述的現象可解釋底層白人對川普的支持,以及素人政治如何再次興起。

有書評指出,范斯以親身經歷描述自己成長的過程「既生動又真實」,儘管許多人未必能接受范斯的觀點,但作者自身的經歷使其有足夠的發言權,范斯如今的成就來自他一生的奮鬥,因此他的觀點有充足的威信;也有人稱讚范斯敢於觸碰美國社會的禁忌議題,並稱無論讀者是否同意凡斯的觀點,都不能否認作者直言不諱的勇氣。

但有批評指出,范斯將自己個人的經歷放大來解釋社會中各種複雜的深層因素乃是將問題過於簡化、忽略了種族主義作為白人工人階級反對時任總統歐巴馬的潛在因素。

《絕望者之歌》在2017年由「八旗文化」出版社出版中文版,稱這本書是理解白人怒火與川普崛起最重要的一本書,是一本至情至性、讀後不能不掩卷嘆息的回憶錄,也是針對美國白人勞工階級之文化評論的傑作。

《絕望者之歌》也翻拍為同名電影,由曾獲奧斯卡最佳導演的朗·霍華(Ron Howard)執導,影片講述了耶魯法學院學生范斯因家庭遭遇重大變故返鄉的經歷,范斯由男星貝索(Gabriel Basso)所飾演,網飛(Netflix)4500萬美元買下版權,2020年11月11日在美國部分戲院上映,24日上線網飛,在上串流首日,影片成為網飛觀看人數最多的作品,這部電影獲得了褒貶不一的評價。

