中國女網紅遊泰慘遭同鄉殺害 兇嫌逃往澳門繼續花她錢

38歲的芮名在中國社群軟體「小紅書」上擁有1.1萬粉絲，經常曬出自己出國旅遊的照片。（本報合成，擷取自芮名/小紅書）

2024/07/15 15:24

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中國38歲女網紅芮名於6月底獨自前往泰國旅遊，與一位32歲馬姓男子碰面後隔天驚傳失蹤。泰國警方昨（14）日發現芮名屍體，懷疑是馬男殺害她後再逃到澳門。

綜合外媒報導，泰國當局12日接獲芮名友人報案，稱6月30日起與芮名失去聯繫，原定本月2日要去普吉島卻沒有出現。14日警方於北柳府發現疑似是芮名的屍體，由於泡在水中長達10天以上，已經嚴重腐爛並發出濃濃臭味。

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警方深入調查後發現，7月1日芮名與同樣來自中國的32歲馬姓男子見面，由馬男駕駛租來的車輛載著芮名前往春武里府、北柳府等地。路邊監視器還拍到2人有牽手的親密互動，研判他們應該是熟人關係。

3日凌晨芮名手機訊號最後於北柳府消失，之後馬男辦理退房及還車，獨自搭乘飛機離開泰國前往香港。4日至6日期間，芮名的微信支付帳號在澳門進行多次消費，警方懷疑是馬男所為。

泰國警方也在馬男租賃的車輛及酒店房間內，檢測出大量清洗後的血跡，並在距離點棄屍地點1公里左右的位置發現芮名被燒毀的手提包。目前尚在釐清兇嫌犯案動機，將與相關部門進行配合，希望早日將馬男逮捕歸案。

泰國警方根據監視器畫面，發現芮名與同樣來自中國的馬姓男子關係不錯。（擷取自微博）

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