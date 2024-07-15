富士山登山季開始不到半月已有5名登山客死亡 警籲天候不佳勿冒險

日本富士山從本月1日起開放登山步道，然而熱鬧的登山季節剛開始不到半個月，就已發生多起登山客死亡事件。示意圖。（路透）

2024/07/15 15:58

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕日本富士山從本月1日起開放登山步道，然而熱鬧的登山季節剛開始不到半個月，就已發生多起登山客死亡事件。日媒指出，富士山位在靜岡縣側的警方回報，自7月10日開山以來，已經有至少4人在登山過程中身亡；至於山梨縣側的情況也不樂觀，1名登山客在登山步道開放後在攀登第一天就喪命。

綜合日媒報導，靜岡縣警方12日在社群平台「X」（原推特）發出緊急警告，呼籲所有登山客務必在出發前查看天氣預報，避免在惡劣天氣下冒險登山，「如果天氣預報有下雨，請取消整個登山活動。這是一個攸關性命的問題。」不僅如此，警方還特別提到，今年登山季節的死亡人數已超過過去5年同期的平均水準。

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報導指出，靜岡縣知事鈴木康友則曾在例行記者會上強調，民眾不應在天候不佳時，仍選擇冒險登山，也不應試圖在短時間內通宵攀登富士山，這種所謂的「彈丸登山」極易帶來生命危險。

另外，富士山的山梨側登山步道從今年起實施新措施，包括每日限制登山人數和收費措施，但仍有許多登山客輕視天氣條件，使用不適當的裝備進行登山。報導指出，尤其是來自其他國家的登山客，有些人來自寒冷氣候的國家，對於富士山的氣候不夠重視。

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