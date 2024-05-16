貝多芬頭髮驚現大量重金屬！酒與魚恐是耳聾元凶

音樂巨擘貝多芬。（歐新社資料照）

2024/05/16 21:04

〔編譯陳成良／綜合報導〕音樂巨擘貝多芬（Ludwig van Beethoven）的耳聾之謎，一直是後世學者研究的焦點。一項最新研究發現，貝多芬的頭髮中含有驚人濃度的鉛、砷和汞等重金屬，可能導致了他的耳聾和其他疾病。

據《生活科學》（LiveScience）網站報導，這項研究於5月6日發表在《臨床化學》（Clinical Chemistry）期刊上。研究人員分析了貝多芬兩束經過驗證的頭髮，發現其中鉛含量高得驚人，同時還檢測到高濃度的砷和汞。

請繼續往下閱讀...

例如，其中一束頭髮每克含有380微克的鉛，而另一束則含有258微克的鉛。（如今的正常水平接近或低於每克4微克）他的頭髮砷含量也比正常水準高出13倍，汞含量則高出4倍。

「這些是我見過頭髮中含量最高的重金屬」該研究的共同作者、梅奧診所（Mayo Clinic）的病理學家詹內托（Paul Jannetto）告訴《紐約時報》，「我們從世界各地取得樣本，而這些數值高出了一個數量級。」

研究人員指出，這些有毒金屬含量過高，可以部分解釋為何貝多芬一生飽受各種疾病的折磨。他從20多歲開始出現聽力損失，40多歲時完全失聰，還患有腸胃問題，並至少經歷過兩次黃疸病發作，這是肝病的症狀。

雖然高濃度的鉛與腸胃和肝臟問題，以及聽力下降有關，但研究人員表示，這些重金屬含量，不太可能高到足以成為貝多芬死亡的「唯一原因」。

然而，他們在研究中寫道，貝多芬長期接觸高濃度的鉛，「可能導致了他一生中大部分時間都飽受折磨的疾病」研究作者沒有評論砷和汞含量過高，對貝多芬健康的影響。

貝多芬體內為何含有如此多的重金屬？研究人員推測了幾個可能的原因。其中一個理論與貝多芬嗜酒的習慣有關，他經常一天喝完一整瓶葡萄酒。在當時，葡萄酒生產商在釀造過程中加入醋酸鉛作為防腐劑和甜味劑並不罕見，當時的玻璃瓶也含有微量的鉛。

此外，據美國有線電視新聞網（CNN）報導，貝多芬還經常食用多瑙河捕撈的魚，而多瑙河的魚類以含有砷和汞而聞名。

在貝多芬的時代，人們普遍會從親人或名人身上剪下頭髮作為紀念。如今，這些頭髮卻揭開了貝多芬耳聾和其他疾病的可能原因。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法