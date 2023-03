貝多芬頭髮DNA最新揭密 研究︰生前恐罹B肝、可能為非婚生子女

德國著名作曲家貝多芬。(資料照,歐新社)

2023/03/23 16:35

〔即時新聞/綜合報導〕德國著名作曲家貝多芬(Ludwig van Beethoven)用盡一生創作許多最具影響力的古典樂作品,直至近200年前於維也納病逝。後世學者一直想釐清其生前健康狀況,而據一份最新科研指出,貝多芬有極強的肝病遺傳風險且恐罹患B肝,此外Y染色體也與目前在世親族不盡匹配,代表他很可能為非婚生子女。

綜合外媒報導,自貝多芬在1827年於維也納病逝後,其生前有多段時間都在對抗腸胃問題與黃疸,而令許多歷史學家和醫學學者不斷在他的日記和信件中,尋找有關他健康問題的線索,並試圖解釋他於56歲死亡、漸進性聽力喪失及與慢性病纏鬥的原因。而據《當代生物學》(Current Biology)刊出的一份最新研究,研究人員從貝多芬的頭髮進行DNA檢測發現了一些不尋常之處。

研究指出,進行這項研究的國際團隊使用幾份不同的、經過驗證的貝多芬所遺留的頭髮,來進行DNA檢測,並未發現他耳聾或胃痛的遺傳性原因,但發現他有肝病的遺傳風險及感染B型肝炎的證據,而B肝正是肝硬化的元凶之一,因此認為肝衰竭或肝硬化是導致貝多芬死亡的可能原因,而這個疾病是由酗酒等諸多因素引起。

研究的共同作者、波恩大學醫院(University Hospital of Bonn)人類遺傳學研究所(Institute of Human Genetics)學者諾森(Markus Nothen)表示「我們探究了貝多芬漸進式聽力喪失、腸胃問題與導致死亡的肝衰竭3個主要症狀的可能遺傳原因」;麥斯普蘭克演化人類學研究所(Max Planck Institute for Evolutionary Anthropology)的克勞瑟(Johannes Krause)則指出,「B肝在19世紀初可能相當常見,至少在他死前的最後幾個月,感染了B型肝炎」。

此外,研究還意外揭露一個新發現,就是貝多芬的Y染色體與目前在世的親族並不匹配,雖然他們的共祖是生活在16世紀的阿爾特.馮.貝多芬(Aert van Beethoven,1535-1609),而貝多芬算是他的5世孫。但在中間的幾世裡,貝多芬家譜中的某個女子與一不知名男性生了一個孩子,貝多芬似乎是這對夫婦的後代。

研究顯示,貝多芬頭髮DNA與在世親族間的DNA有親等差異,這意味貝多芬家族紀錄上的譜系與遺傳學譜系不符,族譜紀錄上的父輩恐非他的生父。塔爾圖大學(University of Tartu)基因組研究所(Institute of Genomics)的奇維希德(Toomas Kivisild)表示,他們發現貝多芬的父系直系血親中有「一段額外的親子關係」,也就是婚外情所生的孩子。

而進行研究的頭髮,包含一撮據信為作曲家希勒(Ferdinand Hiller)當年在貝多芬葬禮時所剪下、名喚「希勒之束」的髮絲,但這份知名的「希勒之束」經化驗確認是女性頭髮。劍橋大學(University of Cambridge)博士生、這份研究的主要作者貝格(Tristan Begg)說,研究人員分析8撮據稱是取自貝多芬的頭髮,判定其中5撮「幾可肯定為真」。

另據報導指出,這份研究報告的作者目前無法判定,最終導致貝多芬1818年耳聾的漸進式聽力喪失遺傳原因。另外,對於貝多芬可能為家族私生子的DNA鑑定結果,貝格則表示「無法排除貝多芬本人是非婚生子女的可能。我不是在大肆宣揚,我只是說有這個可能性,這個因素必須考量」。

貝多芬從在1802年寫給兄弟們的信中要求,希望在他死後能描述他的健康問題,尤其是關於他喪失聽力的部分,對此克勞瑟表示,「他希望死後驗屍。基本上,我們透過這個計畫,在某種程度上實現了他的願望」。

