貝多芬頭髮DNA最新揭密 研究︰生前恐罹B肝、可能為非婚生子女

德國著名作曲家貝多芬。（資料照，歐新社）

2023/03/23 16:35

〔即時新聞／綜合報導〕德國著名作曲家貝多芬（Ludwig van Beethoven）用盡一生創作許多最具影響力的古典樂作品，直至近200年前於維也納病逝。後世學者一直想釐清其生前健康狀況，而據一份最新科研指出，貝多芬有極強的肝病遺傳風險且恐罹患B肝，此外Y染色體也與目前在世親族不盡匹配，代表他很可能為非婚生子女。

綜合外媒報導，自貝多芬在1827年於維也納病逝後，其生前有多段時間都在對抗腸胃問題與黃疸，而令許多歷史學家和醫學學者不斷在他的日記和信件中，尋找有關他健康問題的線索，並試圖解釋他於56歲死亡、漸進性聽力喪失及與慢性病纏鬥的原因。而據《當代生物學》（Current Biology）刊出的一份最新研究，研究人員從貝多芬的頭髮進行DNA檢測發現了一些不尋常之處。

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研究指出，進行這項研究的國際團隊使用幾份不同的、經過驗證的貝多芬所遺留的頭髮，來進行DNA檢測，並未發現他耳聾或胃痛的遺傳性原因，但發現他有肝病的遺傳風險及感染B型肝炎的證據，而B肝正是肝硬化的元凶之一，因此認為肝衰竭或肝硬化是導致貝多芬死亡的可能原因，而這個疾病是由酗酒等諸多因素引起。

研究的共同作者、波恩大學醫院（University Hospital of Bonn）人類遺傳學研究所（Institute of Human Genetics）學者諾森（Markus Nothen）表示「我們探究了貝多芬漸進式聽力喪失、腸胃問題與導致死亡的肝衰竭3個主要症狀的可能遺傳原因」；麥斯普蘭克演化人類學研究所（Max Planck Institute for Evolutionary Anthropology）的克勞瑟（Johannes Krause）則指出，「B肝在19世紀初可能相當常見，至少在他死前的最後幾個月，感染了B型肝炎」。

此外，研究還意外揭露一個新發現，就是貝多芬的Y染色體與目前在世的親族並不匹配，雖然他們的共祖是生活在16世紀的阿爾特．馮．貝多芬（Aert van Beethoven，1535-1609），而貝多芬算是他的5世孫。但在中間的幾世裡，貝多芬家譜中的某個女子與一不知名男性生了一個孩子，貝多芬似乎是這對夫婦的後代。

研究顯示，貝多芬頭髮DNA與在世親族間的DNA有親等差異，這意味貝多芬家族紀錄上的譜系與遺傳學譜系不符，族譜紀錄上的父輩恐非他的生父。塔爾圖大學（University of Tartu）基因組研究所（Institute of Genomics）的奇維希德（Toomas Kivisild）表示，他們發現貝多芬的父系直系血親中有「一段額外的親子關係」，也就是婚外情所生的孩子。

而進行研究的頭髮，包含一撮據信為作曲家希勒（Ferdinand Hiller）當年在貝多芬葬禮時所剪下、名喚「希勒之束」的髮絲，但這份知名的「希勒之束」經化驗確認是女性頭髮。劍橋大學（University of Cambridge）博士生、這份研究的主要作者貝格（Tristan Begg）說，研究人員分析8撮據稱是取自貝多芬的頭髮，判定其中5撮「幾可肯定為真」。

另據報導指出，這份研究報告的作者目前無法判定，最終導致貝多芬1818年耳聾的漸進式聽力喪失遺傳原因。另外，對於貝多芬可能為家族私生子的DNA鑑定結果，貝格則表示「無法排除貝多芬本人是非婚生子女的可能。我不是在大肆宣揚，我只是說有這個可能性，這個因素必須考量」。

貝多芬從在1802年寫給兄弟們的信中要求，希望在他死後能描述他的健康問題，尤其是關於他喪失聽力的部分，對此克勞瑟表示，「他希望死後驗屍。基本上，我們透過這個計畫，在某種程度上實現了他的願望」。

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據一份最新科研指出，研究人員從貝多芬的頭髮進行DNA檢測發現，他有極強的肝病遺傳風險且恐罹患B肝，此外Y染色體也與目前在世親族不盡匹配，代表他很可能為非婚生子女。（美聯社）

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