怕遭美國制裁 中國猛拋美債、狂買黃金

中國為預防遭美國進一步制裁，今年第1季拋售美國國債和機構債的金額創紀錄。（法新社）

2024/05/16 20:46

〔編譯盧永山／綜合報導〕美中貿易緊張持續升高，中國為了預防日後遭美國進一步制裁，今年第1季拋售美國國債和機構債的金額創紀錄最高，同時大舉買進黃金，顯示中國持續進行外匯儲備資產的多元化配置。

根據《彭博》對美國財政部最新數據所做的計算，今年第1季中國共拋售533億美元（1.71兆台幣）的美國國債和機構債。比利時在此期間賣掉220億美元的美國國債，該國一直被視為中國托管帳戶的所在地。

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美國財政部的數據顯示，今年第1季底，中國持有的美國國債金額已降至7674億美元，創2009年3月以來新低；中國持有美債規模的高點在2013年11月，當時達到1.32兆美元。

越來越多跡象顯示，全球2大經濟體之間的緊張關係可能會惡化，中國在美國的投資重新引發投資人的注意。美國總統拜登政府日前宣布對中國多項進口戰略產品加徵或開徵關稅，而正與拜登競選下屆總統的川普曾說，如果重回白宮，可能會對中國商品徵收超過60%的關稅。

彭博行業研究（Bloomberg Intelligence）首席亞洲外匯和利率分析師趙志軒表示：「儘管美國聯準會（Fed）已經接近降息週期，中國仍在拋售這兩種資產，應該是明確展現自美元資產分散到其他資產的意圖。隨著中美貿易戰重啟，中國拋售美國證券的速度可能會加快，尤其是如果川普重新擔任總統的話。」

隨著中國出售美元資產，中國人民銀行的外匯儲備中的黃金占比增加。世界黃金協會（WGC）的數據顯示，今年第1季中國人行買進90萬英兩（盎司）黃金。今年4月中國人行的黃金儲備規模已達7280萬英兩，連續18個月增加，黃金在其外匯儲備的占比升至4.9%，創2015年開始紀錄以來最高。

國際貨幣基金（IMF）第一副主席高蘋娜（Gita Gopinath）本月在一場演說中表示，中國以及與中國關係密切的國家，從2015年以來就增加外匯儲備中的黃金持有量，而與美國同一陣營的國家黃金持有量大體維持穩定，這顯示部分央行買進黃金，可能是因為擔心遭制裁所驅動。

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