海上浮動碼頭完工！美軍：未來能運送更多物資至加薩

圖為美軍先前建造中的海上浮動碼頭。（路透社）

2024/05/16 21:49

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國軍方於週四（16日）完成海上浮動碼頭建造，未來將可向被圍困的加薩地區，輸送戰爭以來極為欠缺的人道援助物資。

綜合外媒報導，先前美軍為運送人道援助至加薩而建造的海上浮動碼頭「岸上聯合後勤」（JLOTS）已在週四完工，未來將由第三方人士駕駛卡車經由海上浮動堤道，運送人道援助至加薩岸邊。

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一名美國官員表示，岸上聯合後勤（JLOTS）將會在幾天內開始運作。數百噸的援助物資抵達賽普勒斯（Cyprus）後，經由大型船隻轉運至海上碼頭。

先前有媒體傳出，英國軍隊可能成為替代美方的「運送者」，幫助國際輸送海路物資至加薩。但目前仍無英國官方的公開確認消息。

目前加薩南部的兩個主要過境點已經有一週以上無糧食物資進入。據聯合國表示，加薩約有110萬名巴勒斯坦人處在飢餓邊緣，而加薩北部地區則已爆發「全面飢荒」。

據報導，以色列一直以來持續推進在加薩南部城市拉法的軍事行動。而以哈休戰談判於上週宣告破裂後，以軍大步入侵拉法，聯合國表示，目前約有60萬名巴勒斯坦居民因此被趕出城市。

自從以哈戰爭爆發，共有230萬巴勒斯坦人居住的加薩地區，有約8成人口因戰火流離失所，期間更有許多民眾不斷被迫遷移他處。

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