黑人選民支持率下跌 拜登啟動固票行程

美國總統拜登（左）16日起將展開一連串鞏固非裔選票之旅。圖為2021年10月21日拜登與副手賀錦麗（右）在華府參加馬丁路德金恩紀念館開幕10週年的活動。（美聯社）

2024/05/16 18:45

〔編譯張沛元／綜合報導〕有鑑於非裔支持率逐漸下滑，美國總統拜登16日起展開一系列針對黑人選民的固票活動，包括造訪美國知名民權運動領袖馬丁路德金恩（Martin Luther King）的母校。

拜非裔選民力挺之賜，拜登在2020年大選得以擊敗尋求連任的前總統川普；但近日部分民調顯示，值此川拜又將再度對決之際，黑人選民已與拜登漸行漸遠。

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對此，81歲的拜登將展開一系列針對黑人選民的固票活動，其中16日適逢美國聯邦最高法院就「布朗訴托彼卡教育局」（Brown v. Board of Education of Topeka）一案作出學校種族隔離違憲的重要裁決屆滿70週年，拜登將在白宮橢圓形辦公室紀念此一重大事件與接見相關要人，包括這起被視為美國民權運動里程碑案件的原告之一班奈特（Adrienne Jennings Bennett）。

17日，拜登將造訪華府史密森尼學會旗下的國家非裔美國人歷史與文化博物館（Smithsonian's National Museum of African American History and Culture），並針對上述裁決70週年發表演說；當天稍晚，拜登與其副手、美國史上首位非裔、南亞裔的女性副總統賀錦麗，將與9大傳統黑人大學的姐妹會與兄弟會的領導人會面。

19日，拜登將在傳統黑人大學、喬治亞州亞特蘭大的莫爾豪斯學院（Morehouse College）發表演說。該校是美國民權運動領袖金恩的母校，拜登在白宮橢圓形辦公室內放置有金恩的半身像，藉此展示他對種族平等的支持，以及凸顯他與經常口出種族歧視與反移民之言的川普的差異。

但值此美國各地大學校園與畢業典禮，充斥不滿拜登支持以色列的挺巴勒斯坦示威潮之際，拜登親赴莫爾豪斯學院顯然有一定程度的政治敏感性；據稱該校內部傳出反對拜登出席畢業典禮與發表演說之聲，白宮1名資深官員日前已為此與該校師生代表見面討論。

紐約時報／謝納學院（New York Times/Siena College）日前的民調顯示，拜登不但在數個關鍵州落後川普，在黑人選民中也不再享有優勢；相較之下，川普的黑人支持率大增至逾20%，居1964年美國民權法（Civil Rights Act）頒布以來、歷屆共和黨總統候選人之冠。根據「皮尤研究中心」（Pew Research Center），黑人選民在2020年時幾乎一面倒挺民主黨，拜登拿到92%的黑人票，川普僅8%。

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