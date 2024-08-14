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台灣之光！牡蠣殼變身「海毛紗」 登上國際媒體版面

台灣牡蠣殼變身「海毛紗」（Seawool），登上國際版面。（法新社）

台灣牡蠣殼變身「海毛紗」（Seawool），登上國際版面。（法新社）

2024/08/14 09:32

〔編譯陳成良／綜合報導〕台灣，一個以美食聞名於世的島嶼，每年消耗大量的牡蠣，也產生了大量的廢棄牡蠣殼。然而，這些看似無用的廢棄物，卻在台灣企業的巧思下，變身為一種獨特且環保的新型布料——「海毛紗」（Seawool）。

《法新社》報導，這個創意的幕後推手是誠佳科紡公司（Creative Tech Textile）的創辦人王葉訓（Eddie Wang）。他回憶起兒時在雲林沿海的成長經歷，當地居民會將廢棄的牡蠣殼燒成灰，塗抹在房屋牆壁上作為隔熱材料。這段記憶，在他心中埋下了「牡蠣殼再利用」的種子。

42歲的王葉訓在台南的工廠告訴法新社，「他們會用火焚燒牡蠣殼，然後把殘留物塗在牆上，這樣房子就會冬暖夏涼。所以我很好奇，為什麼牡蠣殼有這麼神奇的功效。」

2010年，王葉訓創立了誠佳科紡公司，開始研發環保布料。他最初使用回收寶特瓶製成的聚酯纖維，但並不滿足於此。2013年，他與研究機構合作，成功研發出利用牡蠣殼殘留物製成「海毛紗」的技術。

這種布料的生產過程，充分體現了循環經濟的理念。首先，將廢棄的牡蠣殼研磨成奈米級的粉末，再與回收寶特瓶製成的紗線結合，製成兼具保暖、透氣和吸濕排汗功能的特殊紗線。

目前，王葉訓的工廠每年可處理約100噸的牡蠣殼，生產約900噸的「海毛紗」，並已取得專利和商標註冊。這些布料主要銷往歐美市場，受到許多注重環保和永續發展的戶外服飾品牌青睞。

值得一提的是，《法新社》指出，「海毛紗」的誕生，與台灣獨特的牡蠣養殖文化密不可分。台灣每年約生產20萬噸的牡蠣，也產生了大量的廢棄牡蠣殼，這些牡蠣殼若未妥善處理，會造成環境污染。「海毛紗」的出現，不僅為廢棄牡蠣殼找到了新的出路，也為台灣的循環經濟發展提供了新的方向。

報導提到，除了「海毛紗」毛之外，台灣糖業公司（TSC）也積極投入牡蠣殼的再利用研究。們將牡蠣殼磨成粉末，應用於線香等產品的製造，有助於減少燃燒過程中產生的煙霧和有毒物質。這些創新的應用，讓原本被視為廢棄物的牡蠣殼，搖身一變成為炙手可熱的環保材料，也為台灣的產業轉型注入了新的活力。

《法新社》指出，「海毛紗」的誕生，與台灣獨特的牡蠣養殖文化密不可分。（法新社）

《法新社》指出，「海毛紗」的誕生，與台灣獨特的牡蠣養殖文化密不可分。（法新社）

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