中國反貪教材！貴州政協副主席李再勇被判死緩

中國貴州省政協原黨組成員、副主席李再勇，因受賄罪遭判處死刑，緩期2年執行。（圖擷自人民日報）

2024/08/14 10:52

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中國貴州省政協原黨組成員、副主席李再勇，因受賄罪遭判處死刑，緩期2年執行。

據中國官媒《央視新聞》報導，重慶市第5中級人民法院星期二（13日）公開宣判李再勇受賄、濫用職權案，以受賄罪對被告人李再勇判處死刑，緩期2年執行，剝奪政治權利終身，並沒收個人全部財產；以濫用職權罪判處有期徒刑7年，決定執行死刑，緩期2年執行，剝奪政治權利終身，同樣沒收個人全部財產。

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判決稱，對李再勇受賄犯罪所得財物及孳生利息，依法追繳上繳國庫，不足部分將持續追繳。

李再勇長期在貴州任職，任貴州省政協原黨組成員、副主席前，曾任六盤水市委書記；貴州省委常委、貴陽市委書記；貴州省政府黨組副書記、副省長等職務。2023年3月被立案審查調查。

重慶人民法院審理查明，1998年至2023年，李再勇利用個人職務之便，為有關人士在工程承攬、土地徵收、項目規劃審批等事項上提供幫助，非法收受財物逾4.32億元人民幣（約新台幣19.5億元），其中大部分未實際取得。

2014年至2017年，李再勇擔任六盤水市委書記、市城鄉規劃建設委員會主任期間，違反相關法規，強令建設旅遊開發項目，濫用職權造成生態破壞，損失人民幣8645萬餘元（約新台幣3.9億元）。李再勇到案後，主動交代了監察機關尚未掌握的濫用職權事實。

重慶市第5中級人民法院認為，被告人李再勇的行為構成受賄罪、濫用職權罪，情節嚴重，論罪應當判處死刑。但鑑於李再勇大部分受賄均未遂，到案後如實供述罪行，主動交代辦案機關尚未掌握的絕大部分受賄事實，同時檢舉他人犯罪行為，經查證屬實，具有重大立功表現；且李再勇認罪悔罪，積極退回贓款，絕大部分已查扣到案，對其所犯受賄罪判處死刑，可不立即執行；對其所犯濫用職權罪可從輕處罰。

今年1月，李再勇登上由中國中央紀委國家監委宣傳部與央視聯合拍攝的反腐宣傳片，坦誠自己因濫用職權和盲目決策，在貴州大肆舉債，造成嚴重經濟與社會問題。

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