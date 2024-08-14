印度Youtuber將孔雀作成咖哩吃下肚 烹國鳥犯眾怒被逮

印度Youtuber庫瑪為博取點閱率，將印度國鳥孔雀作成咖哩料理被逮。影片已下架。（擷取自X @akash080010）

2024/08/14 06:50

首次上稿 08-13 22:04

更新時間 08-14 06:50

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕印度一名Youtuber庫瑪（Kodam Pranay Kumar）日前為了吸引流量，竟將印度的國鳥孔雀作成咖哩料理並吃下肚，還將過程拍攝成影片PO網，引發印度民眾怒火，庫瑪也因此被警方逮捕，將面臨牢獄之災。

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《法新社》報導，印度警方指出，由於這部影片，庫瑪本週一遭到逮捕，而在透過他手機裡其他影片，確認庫瑪烹食的禽類確實為孔雀後，庫瑪就被關進監獄。

泰倫加納邦（Telangana）警司馬哈簡（Akhil Mahajan）表示：「根據野生動物保護法，他現在得在牢裡待14天，法院將裁決他是否要留在監獄裡，或能獲得保釋。」

當地媒體《印度時報》（The Times of India）指出，庫瑪所拍攝的這部影片，據稱是一個為了吸引更多觀看者的噱頭，「然而，觀眾的反應可能與他預期的截然不同。社交媒體用戶譴責這部影片，並指控庫瑪提倡非法野生動物消費以及藐視國家象徵。」

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