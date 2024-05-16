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「直升機界」超跑！突破400公里極速 空中巴士Racer顛覆格局

空中巴士Racer挑戰直升機霸權，或將開啟傾轉旋翼機時代。（取自Airbus官網）

空中巴士Racer挑戰直升機霸權，或將開啟傾轉旋翼機時代。（取自Airbus官網）

2024/05/16 16:26

〔編譯陳成良／綜合報導〕歐洲航空巨擘空中巴士（Airbus）於5月10日，在法國南部馬里尼亞納（Marignane）的空中巴士直升機基地，公開展示了一款名為「Racer」（Rapid And Cost-Effective Rotorcraft）的實驗性混合式飛行器，結合了傳統直升機和固定翼飛機的優點，旨在挑戰直升機的速度極限。

《路透》15日報導，這款耗資2億歐元（約新台幣69億元）的Racer混合式飛行器，是一款獨特的驗證機，結合了傳統的頂置旋翼和兩個面向前的螺旋槳，目標是兼顧穩定性和速度，縮短搜救等關鍵任務的反應時間。

空中巴士直升機公司執行長埃文（BrunoEven）表示：「有些任務需要盡快抵達現場，我們經常談論『黃金時間』。」他指的是提供醫療救護最關鍵的時間窗口。

Racer於4月首次秘密試飛，這次在150位業界高層、政治人物和歐盟代表面前公開亮相，並在空中盤旋展示。

空中巴士多年來一直在嘗試新型直升機設計，其競爭對手，例如洛克希德馬丁公司旗下的塞考斯基（Sikorsky）公司，也於十多年前以其X2驗證機打破了當時的直升機速度紀錄。

Racer是基於「海豚」（Dauphin）直升機的X3驗證機的全新後繼機型，X3於2010年在一處空軍基地秘密亮相，並以略微超過塞考斯基X2的速度，創下了非官方的速度紀錄。

結合固定翼飛機和傳統直升機優點，克服高速飛行障礙，是Racer和X3的共同目標，但未來直升機的樣貌，目前尚未有定論。

在Racer公開亮相的幾個月前，義大利的李奧納多（Leonardo）公司和美國製造商貝爾（Bell）公司同意合作開發下一代傾轉旋翼技術，該技術完全取代了直升機標誌性的頂置旋翼。

李奧納多公司也正在領導另一個項目，為民用領域開發下一代傾轉旋翼機。其AW609是目前唯一的民用傾轉旋翼機設計，但尚未獲得認證。

傾轉旋翼機的支持者表示，這種設計可以實現更高的速度和航程，適合軍事任務。但批評者則認為，傾轉機制雖然可以提高速度，但也會增加複雜性和維護成本。

空中巴士表示，Racer能夠像直升機一樣垂直起降，也能像飛機一樣高速飛行，飛行速度將達到220節（約400公里／小時），而傳統直升機的速度接近140節（約260公里／小時）。貝爾公司則宣稱，其V-280Valor傾轉旋翼機的巡航速度將達到280節（約520公里／小時）。

Racer能夠像直升機一樣垂直起降，也能像飛機一樣高速飛行。（取自Airbus官網）

Racer能夠像直升機一樣垂直起降，也能像飛機一樣高速飛行。（取自Airbus官網）

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