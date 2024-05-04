以色列智庫：以色列民眾對中國好感度持續下滑

在耶路撒冷，以色列民眾聚集在國會大廈外示威，要求總理納坦雅胡下台。（路透）

2024/05/04 19:29

〔中央社〕比起美日韓等國近年對中國的負面觀感，以色列人對中國的好惡並不明顯；但自去年以哈戰爭爆發，中國未譴責哈瑪斯且跟以色列頭號敵人伊朗友好，讓以色列人對中國的好感度持續下滑。

根據以色列權威智庫「國家安全研究所」（The Institute for National Security Studies, INSS）2日發表的調查顯示，有54%受訪民眾認為中國不友好或是敵對國（12%民眾認為中國是敵對國）、僅15%民眾視中國為友好或同盟國（僅2%民眾認同中國是同盟國），31%民眾則未表態。

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這項調查是在今年4月14日至16日，針對以色列民眾對中國的好感度，所進行的調查。

INSS指出，自以哈戰爭爆發後，約26%以色列民眾、30%猶太人社群對中國印象轉趨負面。以色列民眾對於中國好感度於2017年達到高峰後，因美中對抗等因素，以色列社會如同絕大多數西方民主國家，對中國好感度日漸下滑。

調查發現，以哈戰爭爆發，中國迄未譴責哈瑪斯 （Hamas），甚而支持巴勒斯坦人有武裝抗爭的權利，中國甚至不假思索譴責以軍轟炸伊朗駐敘利亞使領館，但卻未批評伊朗發射飛彈及以無人機攻擊以色列本土，加劇以國民眾對中國的負面觀感。

INSS創始於1973年10月6日贖罪日戰爭結束後，特拉維夫大學決定建立安全研究中心。當時學界人士認為，以色列1973年對阿拉伯國家的圍攻無預警而感到驚訝的一個可能原因是，以色列沒有任何機構承擔起評估政府政策的依據與責任，提供指導以色列國防機構的規劃和行為。

該中心於2006年成為特拉維夫大學的外部機構，並併入國家安全研究所（INSS）。憑藉更大的財務和行政獨立性，INSS在新址開始迅速崛起，獲得新的專業聲譽。

INSS現有的研究項目已擴展，包括針對中國、俄羅斯、海灣國家等的研究項目。此外，INSS 拓寬對「國家安全」的理解，涵蓋該領域的軟性面，例如社會復原力、法律、網路、能源等。（編輯：高照芬）1130504

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