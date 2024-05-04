中國利用TikTok煽動示威 無異戰爭

美國保守派智庫「門石研究所」向來不諱言批評中共的資深研究員章家敦指出，中國利用TikTok煽動美國校園反以色列情緒。（美聯社檔案照）

2024/05/04 05:30

〔編譯周虹汶／綜合報導〕對於美國大學校園充斥的反以情緒，美國保守派智庫「門石研究所」資深研究員章家敦二日接受「福斯財經網」訪問時，直指中國在其中扮演重要作用：透過社群媒體「TikTok」管理演算法，於美國大學校園煽動分裂，無異是「戰爭行為」。

相關短片都是挺哈瑪斯

章家敦向來直言批評中國共產黨，他指出「我們知道TikTok平台上的哈瑪斯影片─九十六．五％支持該恐怖組織。而這與中國二○二○年做法相呼應」；當年「中國人民解放軍的一個情報部門，前往現已關閉的休士頓領事館。他們利用大數據識別出可能參加『反法西斯主義運動』和『黑人的命也是命』抗議活動的美國人，然後在TikTok上向他們發送量身定做的影片」。

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鑑於「中國在二○年就做到了。現在也正在這樣做」，美國「拜登總統有憲法義務立即禁止該應用程式。」

中對民眾示威明顯雙標

根據路透／易普索一日發布的民意調查結果，多達五成八美國人認為中國政府確實利用TikTok影響美國輿論。

美國「華爾街日報」三日報導則指出，中國無法容忍境內出現抗議活動，倒是對美國這波抗議的親巴勒斯坦學生示威者表達理解同情，還趁機批評美國對國內外人權議題和鎮壓行為採雙重標準，包括中國外交部部長助理華春瑩上月廿八日在社群媒體Ｘ上說，「還記得當其他地方發生這些抗議活動時，美國官員的反應嗎？」「人民日報」更在中國微博寫道，美國一流大學學生示威是因「他們支持巴勒斯坦，不能再忍受美國的雙標行為和偏袒以色列的習慣」。

加拿大魁北克省麥基爾大學學生二日在校園內紮營，力挺巴勒斯坦。（歐新社）

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