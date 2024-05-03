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英國前首相強森鬧笑話 忘帶證件被投票所拒之門外

英國前首相強森。（美聯社資料照）

英國前首相強森。（美聯社資料照）

2024/05/03 20:33

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕英國今（3日）舉行地方選舉，前首相強森（Boris Johnson）前往投票，以行動表達對保守黨（Conservative Party）的支持，不過強森卻在投票所鬧了一場笑話，他忘了攜帶附有相片的證明文件，因此無法進入投票所，只能摸摸鼻子離開。

英國天空新聞（Sky News）報導，強森今日早上在X平台PO文說：「投票所現在開了。今天把票投給保守黨！」而他也說到做到，親自前往投票所，準備投票。

不過根據英國《選舉法》規定，選民必須攜帶有相片的證明文件，方能進入投票所，但偏偏強森卻忘了帶，所以投票所的員工也愛莫能助，只能請這位前首相離開。

報導指出，強森後來帶著必要證明文件回到了投票所，成功投下了神聖的一票。

有趣的是，要求選民攜帶的附有相片證明文件的法條，正是強森在擔任首相時引入的，這項法案於去年的英國地方選舉正式實施。

強森的發言人在談到今天這件趣聞時並沒有否認，僅說：「強森先生投給了保守黨。」

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