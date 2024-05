英國前首相強森鬧笑話 忘帶證件被投票所拒之門外

2024/05/03 20:33

劉晉仁/核稿編輯

〔即時新聞/綜合報導〕英國今(3日)舉行地方選舉,前首相強森(Boris Johnson)前往投票,以行動表達對保守黨(Conservative Party)的支持,不過強森卻在投票所鬧了一場笑話,他忘了攜帶附有相片的證明文件,因此無法進入投票所,只能摸摸鼻子離開。

英國天空新聞(Sky News)報導,強森今日早上在X平台PO文說:「投票所現在開了。今天把票投給保守黨!」而他也說到做到,親自前往投票所,準備投票。

不過根據英國《選舉法》規定,選民必須攜帶有相片的證明文件,方能進入投票所,但偏偏強森卻忘了帶,所以投票所的員工也愛莫能助,只能請這位前首相離開。

報導指出,強森後來帶著必要證明文件回到了投票所,成功投下了神聖的一票。

有趣的是,要求選民攜帶的附有相片證明文件的法條,正是強森在擔任首相時引入的,這項法案於去年的英國地方選舉正式實施。

強森的發言人在談到今天這件趣聞時並沒有否認,僅說:「強森先生投給了保守黨。」

The polls are now open. Vote Conservative today!