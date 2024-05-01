像人類一樣！雞害怕、激動也會臉紅 膚色變化反映情緒波動

法國一項研究發現，雞像人類一樣，情緒激動時也會臉紅。圖為動保人士4月24日在巴黎萬國宮以巨大的充氣雞抗議家禽育種和飼養環境狀況。（法新社）

2024/05/01 20:24

〔編譯管淑平／綜合報導〕根據法國一項新研究，雞像人類一樣，情緒激動時也會臉紅。研究觀察發現，雞的臉部皮膚色澤會隨情緒波動而變化，在慌張、害怕等負面情緒下，臉紅得最明顯；情緒平靜時色澤較淡。能夠更精準解讀雞隻情緒，可提供寶貴線索，打造有益於雞隻正面情緒狀態的環境和照料方式。

這份由法國國家農業食品與環境研究院（INRAE）研究員進行的研究，對6隻常見的蛋雞品種蘇賽克斯雞進行觀察實驗，觀察這些雞受到不同刺激時的雞冠、臉頰、耳垂和肉髯等部位的膚色，並且利用先進攝影設備和專門的軟體拍攝，確保能精準測量和分析細微膚色變化。

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在為期3週的觀察中發現，當雞吃一頓麵包蟲大餐或做沙浴等與高興和回饋有關連的情境下，臉會變紅一點，但是當被抓或受到侷限而感到害怕、慌張時，臉會變得最紅，呈現猩紅色。這顯示出牠們的情緒狀態與臉紅強度之間有清楚的關係。

研究報告共同作者之一蘇雷特（Delphine Soulet）說，「在我們的研究中發現，母雞在與愉悅和回饋有關連的正面情緒激動，臉會變紅」，「但是觀察到（母雞）臉變得最紅是在負面情緒激動時，例如當我們抓牠們」。研究指出，雞的臉色變得較淡紅，則代表雞「平靜和滿足」，因為雞在休息時臉色不太變紅，除非有什麼事情挑起牠們的情緒。

研究人員也利用雞的臉色變化觀察牠們與人類相處情況，研究中一群13隻雞逐漸熟悉人類，另一群13隻則未適應與人相處，然後研究人員分別接近這兩群雞，結果前者臉色維持較淡紅色，顯示牠們狀態較平靜，後者則有比較明顯的壓力反應。

這份研究報告在5月號《應用動物行為科學（Applied Animal Behaviour Science）》月刊發表。報告說，了解鳥類情緒或者情感狀態，是「理解牠們知覺」的關鍵。之前針對少數鳥類的研究，如藍黃金剛鸚鵡等，也發現牠們情緒激動時臉會變紅。蘇雷特說，「更整體而言，這些新的臉部情緒標記，可用在其他為了保育或者當做寵物而被圈養的鳥類身上」。

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