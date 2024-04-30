整天沒進食！烏國98歲勇嬤手持木棍 步行10公里逃出占領區

98歲烏國婦女為逃離俄軍占領區，用木棍當拐杖步行10公里左右，過程中沒有進食、喝水還多次摔倒。（圖擷自「Поліція Донецької області」YouTube頻道）

2024/04/30 16:06

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯侵略烏克蘭進入第3年，98歲烏國婦女住在遭俄軍占領的頓內茨克奧切雷蒂內（Ocheretyne）地區，她為逃離用木棍當拐杖步行10公里，過程中沒進食還多次摔倒，但仍靠毅力抵達基輔控制範圍，最終被烏軍前線人員發現送往避難所安置。

烏克蘭警方當地時間29日於社群平台發布1段影片，軍方人員日前晚間於頓內茨克州，發現98歲婦女斯捷潘妮芙娜（Lidia Stepanivna）獨自走在路上，身體虛弱，隨後趕緊將她送往烏國警方設置的避難所安置。

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報導提到，斯捷潘妮芙娜為了逃離俄軍統治，利用木棍當拐杖，獨自從切雷蒂內步行約10公里，最終抵達達基輔控制範圍後獲救。斯捷潘妮芙娜向烏國軍警人員透露，她走了一整天，沒有喝水、沒有糧食，途中摔倒多次，卻仍堅持繼續行走。

斯捷潘妮芙娜坦言，俄軍入侵烏克蘭發動的戰爭，與二次世界大戰完全不同，「房屋都被燒毀了，樹木也被連根拔起」，她堅毅地說「我在二次世界大戰倖存下來，現在我也在這場衝突倖存下來」、「儘管我一無所有，但我將烏克蘭留在腳下。」另外，烏克蘭內政部表示，執法人員正協助尋找斯捷潘妮芙娜的親屬。

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