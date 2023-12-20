緊盯「俄」鄰 德罕見派軍駐防立陶宛

德國國防部長佩斯托瑞斯（右）18日與立陶宛防長阿努紹斯卡斯（左）簽署協議，將調派一支規模5千人的旅級部隊常駐立陶宛。（美聯社）

2023/12/20 05:30

〔編譯孫宇青／綜合報導〕俄羅斯入侵烏克蘭後，歐洲國家大為警醒。德國與立陶宛十八日簽署協議，將調派一支規模五千人的旅級部隊常駐立陶宛，預估在二○二七年具備作戰能力，為德國在第二次世界大戰後首見大規模海外駐軍。與此同時，芬蘭和丹麥也分別與美國達成國防協議，將允許美國駐軍及儲放軍備。

二戰後德國首見大規模海外駐軍

德國國防部長佩斯托瑞斯（Boris Pistorius）在立陶宛首都維爾紐斯，與立國防長阿努紹斯卡斯（Arvydas Anusauskas）簽署駐軍協議，將派遣四千八百名德國士兵和兩百名文職人員常駐立國，預計明年上半年先派一支先遣部隊，明年底前首任指揮官到職，後年起大部分單位移入，目前德國領導的北約駐立國千人跨國部隊也將納編，預計二七年前具備作戰能力，屆時將是一支以兩個戰鬥營為核心的旅級規模部隊。

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立國估計未來幾年投入國內生產毛額（GDP）的○．三％，為德軍修建住居、訓練場和其他基礎設施，且可能必須增稅，但獲所有政黨同意，將努力找到所需資源。

佩斯托瑞斯指出，駐軍計畫快速成形，表明德國了解新的「安全現實」，將藉由這支具作戰能力的旅級部隊，在北大西洋公約組織（NATO）和北約東翼擔負領導責任。自俄國入侵烏克蘭以來，德國打破二戰後和平主義傳統，在外交、國防，甚至能源方面都做出「劃時代轉折」，不僅大幅擴充軍備，也斬斷與俄國的能源合作。

立國人口二七○萬，但僅擁有約一萬六千名職業軍人和義務役，軍官是在德國受訓，許多軍備也都來自德國。立國在地理上緊鄰俄國飛地加里寧格勒和俄國盟邦白俄羅斯，德國駐軍基地距離俄國邊境僅約一百公里，對嚇阻俄軍來犯、防衛波羅的海三國及強化北約東翼，將是一大助力。

芬蘭、丹麥 允美國駐軍及儲放軍備

另一方面，芬蘭國防部長哈卡寧（Antti Hakkanen）十八日在華府與美國國務卿布林肯簽署「國防合作協議」，確立美芬兩國更緊密的聯繫，包括部隊聯合訓練和軍事互操作性。哈卡寧大讚這是「美國致力於保衛芬蘭和北歐的強烈訊號」，有助於提升兩國共同行動能力，但他也強調，芬蘭仍將持續自我精進，並分擔地區內外責任。據報導，這份協議允許美軍自由使用芬蘭十五處基地和設施，包括四座空軍基地和一座港口。

丹麥總理佛瑞德里克森（Mette Frederiksen）十九日也表示，該國已與美國達成一項為期十年的國防協議，允許美國士兵和軍事裝備永久駐紮丹麥，將在本週稍後簽署，一年後立法生效。

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