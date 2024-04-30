稱金正恩是肥豬 南韓資深歌手痛斥：完全不管人民死活

南韓有「Trot皇帝」羅勳兒，27日在仁川演唱會上直指北韓領導人金正恩是肥豬。（路透）

2024/04/30 12:05

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕在南韓有「Trot（韓國傳統歌曲）皇帝」之稱的77歲歌手羅勳兒，本月27日在仁川演唱會上直指北韓領導人金正恩是肥豬，完全不管人民死活。

據《韓國時報》報導，羅勳兒表示，他不認為北韓是個國家，而是個奇怪的群體，金正恩在人民餓死的時候持續變胖，北韓一切事務都是由他一個人決定的，因此即使和北韓達成了協議，只要金正恩不喜歡就會單方面終止。

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羅勳兒在演唱會上指出韓國增強實力的必要性，只要自身變得足夠強大，就算北韓想打過來也無法辦到，「只有實力才能實現和平」，此言一出隨即獲得觀眾的掌聲。

除了針對北韓意見之外，羅勳兒在演唱會期間還發表了各種政治看法，甚至show出歷屆南韓總統的圖像，他透露在自己的演藝生涯當中，總統已經換了11任了，儘管發生了那麼多事，他到現在依然在唱歌。

羅勳兒同時表達出對政客的不滿，坦言看到政界消息都會很生氣，現在他已經不看新聞了。對於羅勳兒的言論外界反應不一，有人稱讚他相當直率、代表大多數人民發聲；但也有人認為歌手不應該在演唱會說這些。

事實上，羅勳兒過去就曾批評過金正恩，在2018年時拒絕文在寅政府組織的平壤演出，並指責金正恩殺害姑父張成澤、同父異母的兄長金正男，而且有官員在會議上打瞌睡就被金正恩下令處決。

金正恩被南韓資深歌手羅勳兒說是肥豬。（法新社）

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