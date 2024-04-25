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美洲獅寶寶困洩洪道 牛仔吊繩助「飛簷走壁」逃脫畫面曝

美國科羅拉多州動保人員日前發現2隻美洲獅幼獅受困於洩洪道，以吊繩協助獅寶寶「飛簷走壁」脫困。美洲幼獅示意圖。（美聯社）

美國科羅拉多州動保人員日前發現2隻美洲獅幼獅受困於洩洪道，以吊繩協助獅寶寶「飛簷走壁」脫困。美洲幼獅示意圖。（美聯社）

2024/04/25 15:59

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國科羅拉多州杜蘭戈（Durango）動保人員日前發現2隻美洲獅幼獅受困於洩洪道，以吊繩協助獅寶寶「飛簷走壁」脫困的畫面在社群瘋傳。

綜合外媒報導，美國科羅拉多州杜蘭戈附近瓦萊西托水庫（Vallecito Reservoir）上週末準備洩洪時，州政府公園及野生動物局人員在洩洪道中發現2隻受困的美洲獅幼獅。

2名頭戴牛仔帽的野生動物管理員遂在通報後，進入水力發電廠範圍，垂降吊繩和橫桿，協助2隻幼獅脫困。

報導指出，2隻幼獅雖對人戒心極強，但最終仍在管理員的努力下團聚並一同逃脫。獅寶寶「飛簷走壁」的輕功畫面在社群瘋傳，美國網友也紛紛留言笑稱，「和我家的貓一樣」、「牠認為是自己救了自己」。

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