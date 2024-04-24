擊殺真主黨高階指揮官 以色列軍方公布空襲影片
李欣潔／核稿編輯
〔即時新聞／綜合報導〕黎巴嫩真主黨（Hezbollah）與以色列衝突越演越烈，以色列在當地時間23日對黎巴嫩南部發動空襲，擊斃2名真主黨高階指揮官，真主黨為了報復派出自殺無人機襲擊以色列北部邊境。
綜合外媒報導，以色列軍方公布一段空襲影片，1輛行駛中的汽車突然遭到空襲，車輛爆炸被火焰吞沒，以色列軍方表示，車內載有黎巴嫩高階指揮官阿茲庫爾（Hussein Azqul），他是真主黨防空部隊的核心人物，以方聲稱，他積極參與了防空部隊的活動，同時策劃和執行各種恐怖活動。
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而當晚另一次空襲中，擊斃了真主黨精銳「拉德萬」（Radwan force）空中部隊成員穆罕默德·阿提亞（Muhammad Attiya），以方表示他參與了針對以色列的恐怖攻擊的準備和執行。
真主黨承認2名高階指揮官死亡，在以色列空襲後數小時，真主黨也發動報復行動，3架自殺無人機襲擊以色列北部、還發射了數十枚火箭彈，3架無人機在海上被以軍攔截，未釀傷亡。
צה״ל תקף וחיסל הבוקר באמצעות כלי טיס של חיל האוויר במרחב דרום לבנון, את חסין עלי עזקול, מחבל מרכזי במערך ההגנה האווירית של ארגון הטרור חיזבאללה בדרום לבנון.— צבא ההגנה לישראל （@idfonline） April 23, 2024
עזקול היה מעורב רבות בפעילות המערך ולקח חלק בתכנון וההוצאה לפועל של מגוון פעילויות טרור》 pic.twitter.com/ePQSOXWwvU