為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　國際

擊殺真主黨高階指揮官 以色列軍方公布空襲影片

黎巴嫩真主黨與以色列衝突越演越烈。（路透）

黎巴嫩真主黨與以色列衝突越演越烈。（路透）

2024/04/24 11:13

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕黎巴嫩真主黨（Hezbollah）與以色列衝突越演越烈，以色列在當地時間23日對黎巴嫩南部發動空襲，擊斃2名真主黨高階指揮官，真主黨為了報復派出自殺無人機襲擊以色列北部邊境。

綜合外媒報導，以色列軍方公布一段空襲影片，1輛行駛中的汽車突然遭到空襲，車輛爆炸被火焰吞沒，以色列軍方表示，車內載有黎巴嫩高階指揮官阿茲庫爾（Hussein Azqul），他是真主黨防空部隊的核心人物，以方聲稱，他積極參與了防空部隊的活動，同時策劃和執行各種恐怖活動。

而當晚另一次空襲中，擊斃了真主黨精銳「拉德萬」（Radwan force）空中部隊成員穆罕默德·阿提亞（Muhammad Attiya），以方表示他參與了針對以色列的恐怖攻擊的準備和執行。

真主黨承認2名高階指揮官死亡，在以色列空襲後數小時，真主黨也發動報復行動，3架自殺無人機襲擊以色列北部、還發射了數十枚火箭彈，3架無人機在海上被以軍攔截，未釀傷亡。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
西方籲克制 納坦雅胡堅稱「以色列將保衛自己」
2024/04/18 07:45

西方籲克制 納坦雅胡堅稱「以色列將保衛自己」
與伊朗夾擊以色列？ 黎巴嫩真主黨發射逾55枚火箭
2024/04/14 11:41

與伊朗夾擊以色列？ 黎巴嫩真主黨發射逾55枚火箭

三大科學園區核心「鳳凰信義」展現光芒
真主黨空襲以色列村莊釀14傷 以空軍：已發動反擊
2024/04/18 11:06

真主黨空襲以色列村莊釀14傷 以空軍：已發動反擊
黎巴嫩真主黨發射數十枚火箭 攻擊以色列砲兵陣地
2024/04/13 05:12

黎巴嫩真主黨發射數十枚火箭 攻擊以色列砲兵陣地

展現布局海外企圖心 台新銀福岡支行開業
國際今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播