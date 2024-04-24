擊殺真主黨高階指揮官 以色列軍方公布空襲影片

黎巴嫩真主黨與以色列衝突越演越烈。（路透）

2024/04/24 11:13

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕黎巴嫩真主黨（Hezbollah）與以色列衝突越演越烈，以色列在當地時間23日對黎巴嫩南部發動空襲，擊斃2名真主黨高階指揮官，真主黨為了報復派出自殺無人機襲擊以色列北部邊境。

綜合外媒報導，以色列軍方公布一段空襲影片，1輛行駛中的汽車突然遭到空襲，車輛爆炸被火焰吞沒，以色列軍方表示，車內載有黎巴嫩高階指揮官阿茲庫爾（Hussein Azqul），他是真主黨防空部隊的核心人物，以方聲稱，他積極參與了防空部隊的活動，同時策劃和執行各種恐怖活動。

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而當晚另一次空襲中，擊斃了真主黨精銳「拉德萬」（Radwan force）空中部隊成員穆罕默德·阿提亞（Muhammad Attiya），以方表示他參與了針對以色列的恐怖攻擊的準備和執行。

真主黨承認2名高階指揮官死亡，在以色列空襲後數小時，真主黨也發動報復行動，3架自殺無人機襲擊以色列北部、還發射了數十枚火箭彈，3架無人機在海上被以軍攔截，未釀傷亡。

צה״ל תקף וחיסל הבוקר באמצעות כלי טיס של חיל האוויר במרחב דרום לבנון, את חסין עלי עזקול, מחבל מרכזי במערך ההגנה האווירית של ארגון הטרור חיזבאללה בדרום לבנון.



עזקול היה מעורב רבות בפעילות המערך ולקח חלק בתכנון וההוצאה לפועל של מגוון פעילויות טרור》 pic.twitter.com/ePQSOXWwvU — צבא ההגנה לישראל （@idfonline） April 23, 2024

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