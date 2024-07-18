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赴沖繩福音！那霸機場內將增建「簡易過夜旅館」 明年8月開幕

那霸機場今（18）日透露，準備在機場內增設一間簡易住宿旅館，屆時能讓需要在機場過夜或搭乘紅眼航班的旅客，有一個可以安心過夜的場所。（圖擷取自「【公式】沖縄県の観光・旅行情報サイト」官網）

那霸機場今（18）日透露，準備在機場內增設一間簡易住宿旅館，屆時能讓需要在機場過夜或搭乘紅眼航班的旅客，有一個可以安心過夜的場所。（圖擷取自「【公式】沖縄県の観光・旅行情報サイト」官網）

2024/07/18 22:48

祝蘭蕙／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕赴日本沖繩旅遊注意！那霸機場今（18）日透露，準備在機場內增設一間簡易住宿旅館，屆時能讓需要在機場過夜或搭乘紅眼航班的旅客，有一個可以安心過夜的場所，旅館預計在明年8月開幕。

綜合日媒報導，那霸機場表示，未來那霸機場將增加紅眼航班，形成一座24小時運作的機場，因此旅客在深夜使用機場與住宿的需求，預計也將會隨之提高。對此，那霸機場決定，在國內線航廈與國際線航廈中間的1樓公共空間區域，以及2樓的遊戲中心空間，當成建設簡易旅館的基地，由總部設在東京的「First Cabin」公司承運。

報導指出，First Cabin已在東京羽田機場、關西機場，設立機場過夜旅館，未來將於沖繩那霸機場再開一家。那霸機場表示，未來這間簡易旅館，除了能讓紅眼航班旅客在住宿上有更多便利性，也能讓因天氣等問題致班機延誤、而必須過夜的旅客，有一個更方便舒適的選擇。

那霸機場指出，旅館預計會規劃設置72間房間，其中又以鎖定1人住宿為主的小型房型居多，另外也會提供公共淋浴間與休息區。機場透露，旅館預計在今年10月開始動工，明年8月就能開幕使用。

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