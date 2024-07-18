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悚！巴西河面20噸魚群「集體暴斃」 死因為大量工業廢水肇禍

位在巴西聖保羅州（Sao Paulo）的皮拉西卡巴河（Piracicaba），7月突然出現大量死魚浮出河面，根據當地環保部門分析，死亡的魚屍多達10至20噸。（美聯社）

位在巴西聖保羅州（Sao Paulo）的皮拉西卡巴河（Piracicaba），7月突然出現大量死魚浮出河面，根據當地環保部門分析，死亡的魚屍多達10至20噸。（美聯社）

2024/07/18 19:32

祝蘭蕙／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕位在巴西聖保羅州（Sao Paulo）的皮拉西卡巴河（Piracicaba），7月突然出現大量死魚浮出河面，根據當地環保部門分析，死亡的魚屍多達10至20噸。外媒指出，當地環保部門與檢察官聯合進行勘查，研判河面出現大量魚屍的原因，是一間蔗糖與酒精工廠非法傾倒廢水所致。

綜合外媒報導，皮拉西卡巴河是巴西聖保羅州一條主要河流，其流域面積達1.2萬平方公里，途中流經坦誇（Tanqua）保護區，該地區又被稱為聖保羅的小潘塔納爾濕地，以豐富的野生動植物和絢麗的自然景觀著名。然而從今年7月開始，皮拉西卡巴河開始出現大量魚群死亡，10至20噸的腐臭魚屍，更是綿延數公里。

聖保羅州環保局（CETESB）表示，他們在本月7日時，首次收到有關河中出現大量魚群死亡和強烈臭味的通報，雖然環保局立即下令薩爾托大壩增加放水量，以稀釋水污染，然而卻在不久後再次收到通報，這一次則是在皮拉西卡巴市約60公里的坦誇保護區，發生魚群大量死亡事件。

針對這起異象，聖保羅州環保局和檢察官聯手展開調查，並在17日公布初步調查原因。根據調查顯示，導致魚群死亡的原因，是當地一間名為Estiva的蔗糖與酒精工廠，違規排放大量工業廢水所致，不過Estiva至今並未對此做出回應。

聖保羅環境機構直言，「遭汙染的環境，恐怕需要數年的時間才能恢復，且由於死亡的魚類數量龐大、種類多樣化，因此此次事件對當地生物多樣性的影響十分重大。」

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