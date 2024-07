澤倫斯基出席EPC會議 呼籲歐洲團結制止俄國

2024/07/18 20:42

〔即時新聞/綜合報導〕烏克蘭總統澤倫斯基(Volodymyr Zelenskyy)今(18)日到訪英國,參加在布倫海姆宮(Blenheim Palace)舉行的歐洲政治共同體(EPC)會議,他在行前呼籲歐洲團結一心,以制止俄羅斯的侵略野心。

《法新社》報導,澤倫斯基在會議召開前表示:「對我們來說,維持歐洲團結非常重要,因為這種團結總是能引導出強而有力的決定。」

澤倫斯基也在社群平台上發文稱,此趟英國行他除了參與歐洲政治共同體會議,也會單獨與英國首相施凱爾(Keir Starmer)以及英國國王查爾斯三世(King Charles III)會面,「我們將簽署一項關於支援烏克蘭國防與工業複合體的政府間協定,討論未來的防務合作,增進我們的防禦能力。」

「自(俄國)全面入侵的第一天以來,英國在支持烏克蘭的決心上一直領先一步。這就是我們制止俄羅斯恐怖行為所需的決心。」

匈牙利總理奧班(Viktor Orban)也出席了本屆的歐洲政治共同體會議。奧班日前曾造訪莫斯科,與俄羅斯總統普廷(Vladimir Putin)會面,因此招致歐洲政壇批評。

當奧班抵達布倫海姆宮時,媒體詢問他打算向烏克蘭傳遞何種訊息。奧班則以英語回答:「我們與你們同在。」不過他隨後補充:「在戰場上不可能找到解決方案。解決方案不在戰場上。」

