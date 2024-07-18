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澤倫斯基出席EPC會議 呼籲歐洲團結制止俄國

烏克蘭總統澤倫斯基（左）今日到英國參與歐洲政治共同體會議，坐在他身旁的是英國首相施凱爾（右）。（歐新社）

烏克蘭總統澤倫斯基（左）今日到英國參與歐洲政治共同體會議，坐在他身旁的是英國首相施凱爾（右）。（歐新社）

2024/07/18 20:42

祝蘭蕙／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）今（18）日到訪英國，參加在布倫海姆宮（Blenheim Palace）舉行的歐洲政治共同體（EPC）會議，他在行前呼籲歐洲團結一心，以制止俄羅斯的侵略野心。

《法新社》報導，澤倫斯基在會議召開前表示：「對我們來說，維持歐洲團結非常重要，因為這種團結總是能引導出強而有力的決定。」

澤倫斯基也在社群平台上發文稱，此趟英國行他除了參與歐洲政治共同體會議，也會單獨與英國首相施凱爾（Keir Starmer）以及英國國王查爾斯三世（King Charles III）會面，「我們將簽署一項關於支援烏克蘭國防與工業複合體的政府間協定，討論未來的防務合作，增進我們的防禦能力。」

「自（俄國）全面入侵的第一天以來，英國在支持烏克蘭的決心上一直領先一步。這就是我們制止俄羅斯恐怖行為所需的決心。」

匈牙利總理奧班（Viktor Orban）也出席了本屆的歐洲政治共同體會議。奧班日前曾造訪莫斯科，與俄羅斯總統普廷（Vladimir Putin）會面，因此招致歐洲政壇批評。

當奧班抵達布倫海姆宮時，媒體詢問他打算向烏克蘭傳遞何種訊息。奧班則以英語回答：「我們與你們同在。」不過他隨後補充：「在戰場上不可能找到解決方案。解決方案不在戰場上。」

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