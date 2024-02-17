為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　國際

健康不佳、刑期過半 泰前總理塔克辛18日將提前獲釋

去年8月結束17年流亡返國，因涉貪汙案遭判8年刑期後減刑至1年的泰國前總理塔克辛（Thaksin Shinawatra，見圖），因高齡且身體狀況不佳，週日（18）即將提前獲釋。（路透）

去年8月結束17年流亡返國，因涉貪汙案遭判8年刑期後減刑至1年的泰國前總理塔克辛（Thaksin Shinawatra，見圖），因高齡且身體狀況不佳，週日（18）即將提前獲釋。（路透）

2024/02/17 15:40

劉家凱／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕去年8月結束17年流亡返國，因涉貪污案遭判8年刑期減刑至1年的泰國前總理塔克辛（Thaksin Shinawatra），今（17）傳出週日（18）即將獲釋消息。

《法新社》報導，泰國總理賽塔（Srettha Thavisin）今（17）日在登機前宣布，前總理塔克辛將在本（2）月18日獲釋，一切合乎法律程序。

報導指出，本週稍早泰國司法部長塔維（Tawee Sodsong）即已透露，即將提前釋放930名囚犯，其中便包括高齡74歲的前總理塔克辛。

塔維說明表示，「他（塔克辛）屬於70歲以上或身體健康狀況不佳的族群，所以本來就將在6個月後自動獲釋」。

根據泰國當地媒體報導，塔克辛去年送醫檢查發現有胸痛、高血壓等症狀，至今也已經歷兩次手術。

據悉，塔克辛是泰國近代史上充滿爭議和傳奇色彩的政治人物，他是泰國電信業的翹楚及億萬富翁，也備受許多泰國民眾愛戴。泰國近20年的政治史都與建制派及塔克辛派之間的權力競爭有關。

塔克辛於2006年泰國軍方發動政變後流亡遭控貪污，2023年8月結束流亡歸國投案，9月獲泰王瓦吉拉隆功減刑為1年。對於塔克辛提前獲釋的喜訊，其女泰國「為泰黨」（Pheu Thai）現任黨魁貝東塔（Paetongtarn Shinawatra）曾表示，「該是他（塔克辛）快樂享受晚年的時候了」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
刺激觀光！泰國新保險計畫：外國旅客出事 最高賠近45萬元
2024/02/16 12:58

刺激觀光！泰國新保險計畫：外國旅客出事 最高賠近45萬元
泰國「大仁哥」榮登最專情男人 Tor將女友擺第一
2024/02/15 10:04

泰國「大仁哥」榮登最專情男人 Tor將女友擺第一

空污潮濕雙重考驗？挑對機種一次解決
台灣大學生泰國當「凶宅認證師」！睡一晚就知道有沒有鬧鬼
2024/02/14 20:47

台灣大學生泰國當「凶宅認證師」！睡一晚就知道有沒有鬧鬼
泰國新總理率內閣向泰王宣誓就職 矢言「滿足人民需求」
2023/09/05 17:39

泰國新總理率內閣向泰王宣誓就職 矢言「滿足人民需求」
兌現承諾接受「潑糞」！建築師抗議泰國政治交易 了不起負責
2023/09/02 23:52

兌現承諾接受「潑糞」！建築師抗議泰國政治交易 了不起負責
塔克辛獲泰王赦免 8年刑期剩1年
2023/09/02 05:30

塔克辛獲泰王赦免 8年刑期剩1年
泰總理拖3個月出爐 塔克辛突襲返國
2023/08/23 05:30

泰總理拖3個月出爐 塔克辛突襲返國
國際今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播