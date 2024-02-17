健康不佳、刑期過半 泰前總理塔克辛18日將提前獲釋

去年8月結束17年流亡返國，因涉貪汙案遭判8年刑期後減刑至1年的泰國前總理塔克辛（Thaksin Shinawatra，見圖），因高齡且身體狀況不佳，週日（18）即將提前獲釋。（路透）

2024/02/17 15:40

劉家凱／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕去年8月結束17年流亡返國，因涉貪污案遭判8年刑期減刑至1年的泰國前總理塔克辛（Thaksin Shinawatra），今（17）傳出週日（18）即將獲釋消息。

據《法新社》報導，泰國總理賽塔（Srettha Thavisin）今（17）日在登機前宣布，前總理塔克辛將在本（2）月18日獲釋，一切合乎法律程序。

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報導指出，本週稍早泰國司法部長塔維（Tawee Sodsong）即已透露，即將提前釋放930名囚犯，其中便包括高齡74歲的前總理塔克辛。

塔維說明表示，「他（塔克辛）屬於70歲以上或身體健康狀況不佳的族群，所以本來就將在6個月後自動獲釋」。

根據泰國當地媒體報導，塔克辛去年送醫檢查發現有胸痛、高血壓等症狀，至今也已經歷兩次手術。

據悉，塔克辛是泰國近代史上充滿爭議和傳奇色彩的政治人物，他是泰國電信業的翹楚及億萬富翁，也備受許多泰國民眾愛戴。泰國近20年的政治史都與建制派及塔克辛派之間的權力競爭有關。

塔克辛於2006年泰國軍方發動政變後流亡遭控貪污，2023年8月結束流亡歸國投案，9月獲泰王瓦吉拉隆功減刑為1年。對於塔克辛提前獲釋的喜訊，其女泰國「為泰黨」（Pheu Thai）現任黨魁貝東塔（Paetongtarn Shinawatra）曾表示，「該是他（塔克辛）快樂享受晚年的時候了」。

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