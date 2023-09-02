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兌現承諾接受「潑糞」！建築師抗議泰國政治交易 了不起負責

泰國知名建築師杜安格特（Duangrit Bunnag）抗議為泰黨與軍方政黨合作拿下執政權，2日在曼谷公開接受民眾對他潑糞。（法新社）

泰國知名建築師杜安格特（Duangrit Bunnag）抗議為泰黨與軍方政黨合作拿下執政權，2日在曼谷公開接受民眾對他潑糞。（法新社）

2023/09/02 23:52

〔編譯管淑平／綜合報導〕泰國大選後各政黨結盟角力，最終由「為泰黨（Pheu Thai）」與親軍方政黨「公民力量黨（Palang Pracharath）」等11黨聯盟推出的候選人賽塔當選總理，為了抗議這場政治交易，泰國知名建築師杜安格特（Duangrit Bunnag）2日兌現承諾，公開讓民眾對他潑糞。

杜安格特曾承諾，如果為泰黨違反競選承諾，與公民力量黨攜手，組成政府，他就讓大家對他潑糞。2日他在曼谷樂喜區（Lak Si）一家藝廊外，穿著防護衣、戴著面罩，坐在鋪了白色防水布的地上，接受民眾對他潑牛糞。

現年57歲的杜安格特長期支持為泰黨，這場潑糞行動不僅是他兌現承諾，也是透過行為藝術，抗議為泰黨這樁政治交易。一名帶著公民力量黨黨魁、軍事將領出身的普拉威（Prawit Wongsuwan）面具的潑糞民眾說，「我想透過藝術傳達訊息」，「杜安格特對一個政黨有信心，但是那個政黨沒認真看待他們的承諾，杜安格特得為他們收下這坨屎」。

泰國5月大選後的各黨結盟角力戰，得票最多、躍居第一大黨的進步派政黨「前進黨（（Move Forward）」因遭保守派參議員杯葛，出人意料地出局，反而由第二大黨為泰黨帶領兩個親軍方政黨在內的11黨聯盟，贏得國會總理投票。

為泰黨被視為是近日才返國的流亡前總理塔克辛家族政治代理人，這場政治交易在泰國引發廣泛怒火，被視為背叛許多泰國選民的民主程序，也令人擔心該國民主的未來。

杜安格特在這場行動結束後，拒絕向記者發表談話，立即被在一旁待命的醫療團用救護車載走。但是他事先發表的聲明說，「唯有如此才能讓我在存在的自由、行動的自由中，過我的人生。」

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