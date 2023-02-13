德國舞蹈家吵架失心瘋 氣到拿狗大便抹在記者臉上

德國著名舞蹈家戈克（見圖）週六與人爭執時，一時氣憤將狗大便抹在對方臉上。（擷自IG ＠marcogoecke）

2023/02/13 22:52

〔即時新聞／綜合報導〕據德國媒體報導，德國著名舞蹈家戈克（Marco Goecke）週六在與人爭執的過程中一時氣到失去理智，憤而將一坨狗大便抹到對方臉上，此事件引來德國媒體爭相報導。目前德國警方正在調查這起事件。

《法新社》引述《法蘭克福匯報》（Frankfurter Allgemeine Zeitung）消息報導，當地時間週六晚間，為《法蘭克福匯報》撰稿的評論家許斯特（Wiebke Huester）在漢諾威國家歌劇院的門廳與戈克起了口角，當時正值表演中場休息。

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兩人爭吵的緣由是許斯特批評了戈克所屬的舞蹈團此前在荷蘭海牙（Hague）的演出「在荷蘭的群山中」（In the Dutch Mountains），而戈克在聽了許斯特的負面評論之後被徹底激怒。

據《法蘭克福匯報》描述，戈克「掏出一袋裝滿動物排泄物的紙袋，並把裡頭的東西塗抹在我們舞蹈評論家的臉上」。

漢諾威國家歌劇院事後在聲明中指出，院方對於週六晚間的意外「深感歉意」，歌劇院負責人伯曼（Laura Berman）說：「我們在意外發生之後立刻聯絡了該名記者，並向她致上歉意。」

至於闖下禍事的戈克，伯曼指出，院方將討論可能的紀律措施，之後內部做出懲處行為。

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