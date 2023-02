德國高中地理教材曝光！要求學生論證思辨「台灣實質獨立」

2023/02/05 21:22

〔即時新聞/綜合報導〕隨著台海局勢成為國際熱議焦點,越來越多外國人認識台灣這個島國。近日一份據稱是德國高中地理的教材資料在網上流傳,可以看到內容除了仔細介紹台灣與中國淵源、紛爭,還要學生對「台灣實質獨立」進行論證思辨,引發網友熱議。

來自台灣台北、目前在蘇黎世聯邦理工學院(ETH)就讀博士生的Joshua Yang,週六(4日)透過推特分享一份德國世界地理課程的高中教科書內容,「近年來全世界正在積極多方面理解台灣。這是德國高中地理課的教材內容,他們給學生提供有關台灣的深入分析,學生除了要檢視台灣護照設計的改變,還要反思『台灣希望維持獨立』的原因。看到有學校課程鼓勵學生深度理解及批判性思考,真是令人印象深刻。」

該教材內容不但提到台灣的地理位置、台灣人身分認同、與中國關係、半導體產業等,還能看到台灣新舊版護照。除此之外,教材還要求學生從「經濟觀點」、「政治觀點」、「(人文)情感觀點」、「全球半導體生產」、「地緣政治」這5個面向去討論台灣未來作為「主權獨立國家」及「成為中國一部份」這2種情境,提出辯證來合理化「台灣事實上獨立」的論點。

Joshua Yang的推文被分享到台灣後引發討論,網友紛紛表示「這樣的教育,才能養成高中生獨立思考又能建立追求自由與民主普世價值的價值觀!」、「比起我們教科書裡對台灣的認識更深入,慚愧!」、「別人的國家都這樣認真要學生思考台灣問題,反觀台灣自己?」、「這堂課我們自己的學生也應該好好上」。

The world is learning much more about Taiwan in recent years. Here are some high school geography lesson materials in Germany. Students are offered in-depth analysis on Taiwan. They are to examine the change in passport designs & reflect on why #Taiwan wish to remain independent. pic.twitter.com/gg7ITE39Rl