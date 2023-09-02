塔克辛獲泰王赦免 8年刑期剩1年

流亡海外多年的泰國前總理塔克辛一日獲得泰王將其原本因貪腐濫權而被判八年的刑期減為一年。圖為塔克辛八月廿二日返國時在曼谷機場向支持者致意。（法新社）

2023/09/02 05:30

〔編譯張沛元／綜合報導〕因軍事政變遭罷黜與自我放逐流亡海外十五年的泰國前總理塔克辛，一日獲泰王瓦吉拉隆功將其因貪腐與濫權而被判入獄八年的刑期減為一年；皇室稱減刑是念在塔克辛效忠君主制度外加年事已高又患病，但據信應該是拜他所創辦的為泰黨重新執政之賜。

七十四歲的億萬富豪塔克辛曾兩度擔任泰國總理，二○○六年因軍事政變遭罷黜下台，八月廿二日現身曼谷機場是他自○八年以來首度返國，並隨即入監服刑，但在首晚便因胸痛與高血壓而保外就醫。

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塔克辛八月卅一日請求泰王赦免，照理此程序將耗時一到兩個月，未料泰國皇室公報一日證實，瓦吉拉隆功已同意將塔克辛的刑期減為一年。泰國皇室公報稱，塔克辛在總理任內為國為民做了好事、忠於君主制度，被起訴時也尊重司法制度、認罪、悔過與接受法庭判決；如今年事已高，又罹患需要醫療專業人員照顧的疾病，「陛下已赦免塔克辛與減少其刑為一年，如此一來，他可運用其專長與經驗來讓泰國更進一步發展」。

效忠塔克辛的政黨自二○○一年起橫掃每一場選舉，直到在今年的眾院大選中落居改革派的前進黨之後。塔克辛返國當天，適逢他所創辦的為泰黨以國會大選第二大黨之姿與其他親軍方小黨結盟組閣、為泰黨成員賽塔當選總理、結束泰國自五月國會眾議院大選後遲遲無法組閣的政治僵局。一般認為，塔克辛選在此時返國，顯示各勢力派系已就其減刑達成協議。

塔克辛目前仍在醫院，他的律師溫亞特說，塔克辛獲得減刑是泰王陛下的恩寵，泰國人應該接受而非批評，否則就是冒犯君主。

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