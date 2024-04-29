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出書詳述「槍斃小狗事蹟」 川普副手黑馬人選恐仕途受挫

川普副手熱門人選、美國南達科他州州長諾姆（Kristi Noem，右）在自傳中詳述槍斃14個月大「不受教」幼犬「蟋蟀」（Cricket，左），引起輿論撻伐其為「小狗殺手」（#PuppyKiller）。（取自社群Ｘ、美聯社，本報合成）

川普副手熱門人選、美國南達科他州州長諾姆（Kristi Noem，右）在自傳中詳述槍斃14個月大「不受教」幼犬「蟋蟀」（Cricket，左），引起輿論撻伐其為「小狗殺手」（#PuppyKiller）。（取自社群Ｘ、美聯社，本報合成）

2024/04/29 13:35

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國南達科他州州長諾姆（Kristi Noem）被視為川普副手熱門人選，然而其於自傳中詳述槍斃14個月大的「不受教」小狗事蹟，引起輿論撻伐。諾姆雖對此毫無悔意，但相關話題標籤「小狗殺手」（#PuppyKiller）持續在社群上延燒，也恐令諾姆仕途受挫。

綜合外媒報導，美國南達科他州州長諾姆雖僅是美國90萬人口小州的地方官，但她2020年時鮮明的反疫苗立場也令其聲名大噪，美國2024總統初選大勢底定後，諾姆也因對川普的堅定支持，成為川普少數「欽點」的屬意副手人選之一。

然而，諾姆卻在近日即將發行的自傳中，回憶20年前曾飼養一隻想培養做為獵犬的德國剛毛指引犬（German Wirehaired Pointer），但由於這隻14個月大、名為「蟋蟀」（Cricket）的幼犬在外獵野雞時毫無用處，反而咬死鄰居所養的雞，諾姆制止時也被牠咬傷。

諾姆在回憶錄中詳述，除了賠償鄰居損失外，她認為這隻狗狗太「不受教」，毅然決然將牠帶往一處砂石坑「槍斃」，過程也被當時附近的工人目睹。

儘管諾姆在書中指出殺死蟋蟀決定非常艱難，但仍勢在必行，此外她也提到，在殺死蟋蟀後，她也將家中飼養的一隻「行徑惡劣」、「臭味薰天」，甚至會追逐其子女的山羊，拖往砂石坑槍殺。

消息曝光後，諾姆堅稱其自傳是一部不藏私、不掩飾的真誠作品，但仍無法澆熄廣大網友和兩黨支持者怒火。社群平台Ｘ上的話題標籤「小狗殺手」（#PuppyKiller）也衝上政治熱門榜首，許多網友紛紛貼出自己的狗狗照，除介紹愛犬外，也譴責諾姆行徑。

據悉，這並非諾姆近期第一次惹出全國性爭議，除疫情爆發後鮮明的反疫苗立場外，現年52歲的諾姆上（3）月剛貼出一部疑似為其他州「美容牙科」業配的影片，意圖令美國網友費解。

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